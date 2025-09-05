Χατζής για Μαρινέλλα: «Στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου» – Όσα αποκάλυψε για την υγεία της

Για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας μίλησε μεταξύ άλλων ο Κώστας Χατζής σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» ενώ απάντησε και στην ερώτηση για το εάν θέλει να δουλεύει μέχρι τα βαθιά γεράματά του.

Έχετε μια σχέση ζωής με την Μαρινέλλα, μαθαίνετε νέα για την κατάσταση της υγείας της;

Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό, θα στενοχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς. Δεν μπορούμε να την δούμε, γιατί στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου. Μαθαίνω από την κόρη της νέα. Πήγαμε να τη δούμε με την κόρη μου όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορέσαμε. Δεν επιτρέπεται και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.

Είστε από τους τραγουδιστές που θέλουν να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσης;

Θα πω στοπ, όχι γιατί δεν θα έχω φωνή, πάντα ήμουν βραχνοκόκορας. Εμένα με αγάπησε ο κόσμος γιατί έλεγα αυτά που ήθελαν να ακούνε. Αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ότι κατήγγειλα την Πολιτεία με σεβασμό. Ποιος τόλμησε μέχρι σήμερα να το κάνει αυτό; Ό, τι έκανα όμως, έβαζα και τον εαυτό μου μέσα.