Σκέφτεται να χωρίσει με την σύντροφό του – «Επιμένει να αγοράσουμε σπίτι και ας μην μπορούμε»

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που θεωρούν ότι, η αγορά ενός σπιτιού, είναι πιο έξυπνη οικονομική κίνηση από το να ξοδεύεις τα χρήματά σου σε ενοίκιο. Όταν όμως δεν είσαι έτοιμος να αναλάβεις το βάρος μιας τόσο σοβαρής δέσμευσης; Αυτό πιστεύει ένας άνδρας 31 ετών, αλλά η 32χρονη σύντροφός του, διαφωνεί.

Οι δυο τους έχουν σχέση εδώ και δύο χρόνια. Μένουν μαζί εδώ και έναν χρόνο και δεν έχουν παιδιά.

Η κοπέλα του, επιμένει πως, μέσα στους επόμενους μήνες, πρέπει ν’ αγοράσουν σπίτι, αν και αυτό το σχέδιο δεν είναι οικονομικά ρεαλιστικό. Μοιράζουν αρκετά ισότιμα τα έξοδα – ενώ εκείνος έχει αναλάβει το 60% των λογαριασμών. Η σύντροφός του όμως, ανακάλυψε πρόσφατα πως, από την παλιά της εργασία, έχει αποταμιεύσει σχεδόν 20.000 ευρώ – και σκέφτηκε κάτι.

Θέλει να πάρουν δάνειο και να αγοράσουν ένα σπίτι – και με τη δική του συμβολή. Η κοπέλα έχει κουραστεί να μένει στο ενοίκιο (αρκετά συχνή κατάσταση). Ενώ και οι δυο τους, θα ήθελαν κάποια στιγμή να αγοράσουν ένα σπίτι, ο άνδρας δεν θεωρεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος, για κάποιους σημαντικούς λόγους.

Πρώτον, εκείνος σύντομα θα αρχίσει να σπουδάζει, παράλληλα με την εργασία του. Θα είναι πολύ χρονοβόρο, ειδικά από τη στιγμή που εκείνος έχει αναλάβει τα περισσότερα έξοδα του σπιτιού – τα ψώνια, το πλύσιμο, το καθάρισμα και το μαγείρεμα. “Ευτυχώς, και οι δύο μας δουλεύουμε από το σπίτι – είναι κάπως πιο εύκολο”, εξηγεί ο άνδρας.

“Έχω καταλήξει όμως, να κάνω διαρκώς κάτι, να μην προλαβαίνω να πάρω μια ανάσα. Η ολοκλήρωση των σπουδών μου θα με βοηθήσει να εξελιχθώ στη δουλειά μου και να μπορέσω να βγάζω περισσότερα χρήματα για το μέλλον μας”.

Ο δεύτερος λόγος, είναι οικονομικός. Όπως εξηγεί ο ίδιος, δεν μπορούν να αναλάβουν την πληρωμή δόσεων. Αυτό προσπάθησε να εξηγήσει στη σύντροφό του, εξηγώντας πως, η καλύτερη στιγμή προς το παρόν, είναι να αποταμιεύσουν ώστε να μπορούν ν’ αποπληρώσουν τα χρέη τους στο μέλλον.

“Πληρώνει ακόμη δάνεια από το πανεπιστήμιο, χρεωστικά και τις δόσεις από το αυτοκίνητο. Εγώ, έχω αποπληρώσει το αυτοκίνητό μου, όχι όμως και το δάνειο για τις σπουδές μου – και θα αρχίσω και πάλι να σπουδάζω”, εξηγεί ο άνδρας.

“Δεν καταλαβαίνει – αρχίζω να σκέφτομαι τον χωρισμό”

Όταν θα αποπληρώσουν τα χρέη τους, εκείνος θέλει να δούνε τι επιλογές έχουν για αγορά σπιτιού. Η κοπέλα του, από την άλλη, διαφωνεί και βλέπει αυτή την καθυστέρηση, ως πιθανό λόγο χωρισμού.

Όταν του είχε προτείνει να αγοράσουν σπίτι, εκείνος υποτίθεται πως προσπαθούσε να κάνει υπομονή μαζί της, επειδή είχε περάσει πολλά μέσα στη χρονιά. Αρρώστησε σοβαρά ο παππούς της και εκείνη, ήρθε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη.

“Της πρότεινα να κάνει ψυχοθεραπεία, αλλά αρνήθηκε. Εγώ σκέφτηκα πως, το να έχουμε το δικό μας σπίτι, σημαίνει επιτυχία – όλα της τ’ αδέλφια και οι φίλοι, έχουν το σπίτι τους”, εξηγεί ο άνδρας.

Σε κάθε περίπτωση, ξέρει πως, και οι δύο αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, λόγω διαφόρων προβλημάτων.

Πρώτα απ’ όλα, όταν την πρωτογνώρισε, έβγαινε το διαζύγιό της και, όλες της οι οικονομίες πήγαν στον δικηγόρο. Αργότερα, αρρώστησε και δεν μπορούσε να δουλέψει για πολύ καιρό – δούλευε μόνον εκείνος. Εξάντλησε όλες του τις οικονομίες.

Η κοπέλα του όμως, εξακολουθεί να πιστεύει πως, αν αγοράσουν σπίτι, θα είναι πιο ευτυχισμένοι και αρνείται να κάνει πίσω. “Έχω χάσει την υπομονή μου και δεν ξέρω πόσο ακόμη θ’ αντέξω”, εξομολογείται ο άνδρας.

Από τη στιγμή που δεν μπορούν να συμφωνήσουν, ο άνδρας αναρωτιέται αν, ο χωρισμός είναι δικαιολογημένη απόφαση, ή αν θα είναι υπερβολικός.