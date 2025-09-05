Αλέξης Τσίπρας: Σήμερα η ομιλία του στην Θεσσαλονίκη – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο που θα παρουσιάσει

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας και της χώρας αλλά και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030 θα αναπτύξει o πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας από το Βελλίδειο στο συνέδριο του Economist.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παραθέσει στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Θα επισημάνει ως «κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής τη μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Ενώ θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις “επιδόσεις” της κυβέρνησης Μητσοτάκη “δείκτες ντροπής”.

Παράλληλα «αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης με στόχο η χώρα να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης».

Θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει. Μεταξύ άλλων θα αφορούν σε αλλαγές στο κράτος, στην παραγωγή, στήριξη της εργασίας, τη δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητα και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

