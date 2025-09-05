Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στην Κωνσταντινουπόλεως

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κωνσταντινουπόλεως- νεκρός- πεζός

Τραγωδία στη διάβαση των οδών Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως. Πεζός παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως μόλις έλαβαν ενημέρωση, 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να τον ανασύρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σημαντική εξέλιξη για τον αυτισμό: Ερευνητές του Stanford κατάφεραν να αντιστρέψουν τα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το κόλπο για να μην μυρίζουν τα σκουπίδια στον κάδο του σπιτιού

Εκκρεμείς φορολογικές δηλώσεις: Ποιες πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος της χρονιάς

Ακινησία οχημάτων: Ποιοι κινδυνεύουν με μεγάλο πρόστιμο – «Μπλόκο» στα διόδια σε όσους δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν σκύλο που νυστάζει σε 16 δευτερόλεπτα

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης
περισσότερα
08:03 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση ατόμου από συρμό τρένου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ατόμ...
07:58 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Αθήνα

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ελευσίνιων στην Αθήνα. #Πυρκαγιά σε εγκα...
07:19 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια και σήμερα με ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές – Αναλυτική πρόγνωση

Μικρές μεταβολές θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, με τοπικές νεφώσεις ...
05:53 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος