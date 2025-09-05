Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στην Κωνσταντινουπόλεως

Τραγωδία στη διάβαση των οδών Αχιλλέως και Κωνσταντινουπόλεως. Πεζός παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως μόλις έλαβαν ενημέρωση, 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να τον ανασύρουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή.
Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης ατόμου από συρμό τρένου, στην #Αθήνα.
Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025