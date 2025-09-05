Εκκρεμείς φορολογικές δηλώσεις: Ποιες πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου

Yπάρχουν τρεις κατηγορίες φορολογικών δηλώσεων που εκκρεμούν και που πρέπει να υποβληθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 από τους υπόχρεους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Οι δηλώσεις αυτές αφορούν:

Τα αναδρομικά των μισθωτών εργαζομένων και των συνταξιούχων

Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν περιθώριο οι μισθωτοί εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για τα αναδρομικά ποσά της περιόδου 2015-2023. Επίσης επισημαίνεται πως μόλις εκδοθεί το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα των παραπάνω, μετά ο φόρος που θα βεβαιωθεί θα πρέπει είτε να εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, είτε να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24/48 δόσεων.

Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός των φόρων επί των αναδρομικών θα γίνει σύμφωνα με τις κλίμακες του φόρου εισοδήματος και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης που ίσχυαν τα έτη στα οποία ανάγονται τα ποσά. Για να γίνει αυτό θα αφαιρεθούν πρώτα τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την καταβολή των αναδρομικών.

Τους αποβιώσαντες

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 γίνεται η εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των αποβιωσάντων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024 από τους νόμιμους κληρονόμους. Διευκρινίζεται πως αυτό είναι για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι αποβιώσαντες το περασμένο έτος μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους. Επίσης επισημαίνεται πως οι εν λόγω κληρονόμοι για να υποβάλλουν αυτή τη δήλωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Τους πολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση για μεταφορά φορολογικής κατοικίας

Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν ένας φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας μετέφερε το 2024 την κατοικία του στο εξωτερικό, τότε η υποβολή της σχετικής δήλωσης θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025.