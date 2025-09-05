ΔΕΘ 2025: Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά – Οι 3 «εκπλήξεις» που αναμένονται στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

Το «κλειδί» στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ αναμένεται να είναι οι οικογένειες με παιδιά και η στήριξη με μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του δημογραφικού, ενώ θα υπάρξουν τρεις εκπλήξεις το απόγευμα του Σαββάτου όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβεί στην Θεσσαλονίκη.

Για «προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής», κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές σχετικά με εξαγγελίες που θα επικεντρώνονται στην κατεύθυνση της μείωσης των άμεσων φόρων. Αναμένεται να δοθεί έμφαση στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, με την κυβέρνηση να εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα αποσπαστούν από τα κρατικά ταμεία για αυτό το σκοπό θα πάνε στην τσέπη των πολιτών.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, «θα εξαγγελθεί η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ».

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα ψηφιστούν στον Προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Με κριτήριο την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα και η ακρίβεια, επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο προκειμένου «να ανοίξει το εύρος της απήχησης των μέτρων με ελαφρύνσεις σε μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη συνολικά, με στόχο να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη».

Στο επίκεντρο η μείωση των βαρών της οικογένειας

Στο επίκεντρο της φορολογικής μεταρρύθμισης που αναμένεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα βρεθεί η ελάφρυνση της οικογένειας. Μια νέα φορολογική κλίμακα που θα αναμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, θα επιδιωχθεί να μειώσει τα βάρη σε μια περίοδο που οι δημογραφικοί δείκτες επιδεινώνονται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εγκαταλειφθεί το σημερινό μοντέλο χορήγησης έκπτωσης που ξεκινά από τα 900 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί και φτάνει έως τα 1.580 ευρώ για τους γονείς με τέσσερα παιδιά.

«Μέχρι και σήμερα οι οικογένειες με παιδιά δεν ευνοούνται φορολογικά όσο θα έπρεπε. Για παράδειγμα μια οικογένεια με ένα παιδί σε σχέση με έναν άγαμο έχει οφέλη 90 €, ενώ μια οικογένεια με 2 παιδιά το όφελος ανέρχεται περίπου στα 220 €», αναφέρει η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου, σύμφωνα με το ΕΡΤNews.

Για τους πολύτεκνους προωθείται πολύ μεγάλη αύξηση του αφορολογήτου. Δημοσιονομικά βοηθάει το γεγονός ότι οι έχοντες πάνω από 3 παιδιά είναι λίγοι. Τρία προστατευόμενα τέκνα έχουν 108.000 νοικοκυριά ενώ από τέσσερα και πάνω περίπου 22.500 οικογένειες.

«Δεν πρέπει να λείπει από αυτό η αναλογικότητα σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών. +22.53.17 Να πω ένα απλό παράδειγμα. Είπαν 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί. Το χειροκροτήσαμε όλοι. Αν δείτε λοιπόν πάνω από τα 30.000 ευρώ, το αφορολόγητο δεν είναι 1.000 ευρώ. Κατεβαίνει. Όσο ανεβαίνουν τα παιδιά, κατεβαίνει το αφορολόγητο. Κι όσο κατεβαίνει το εισόδημα, κατεβαίνει το αφορολόγητο. Φτάνει και στα 800 ακόμα. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί, πολλοί κόφτες», σημειώνει ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των οικογενειών κρίνεται αναγκαία καθώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα αναμένεται και φέτος να κινηθούν σε νέο ιστορικό χαμηλό κάτω από τις 68.000.

Η νέα φορολογική κλίμακα και το νέο σύστημα για τις οικογένειες θα χρησιμοποιηθεί για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2026. Αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί από τον Ιανουάριο η παρακράτηση φόρου για το σύνολο των μισθωτών και των συνταξιούχων που εμφανίζουν εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο. Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέλθουν στα πέντε εκατομμύρια σε σύνολο εννέα εκατομμυρίων φορολογουμένων.

Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση

Στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν εστιάζουν κυβερνητικά στελέχη, τις δικές τους προτάσεις για την οικονομία ετοιμάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Εισάγεται η έννοια του «οικογενειακού εισοδήματος»

Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά δεν θα περιοριστούν στη νέα φορολογική κλίμακα, αλλά θα εμπλουτιστούν και με εκ νέου σχεδιασμό της επιδοματικής πολιτικής της χώρας. Σκοπός να αυξηθεί το καθαρό εισόδημα των οικογενειών.

Η βασική παρέμβαση της φορολογικής κλίμακας συνίσταται στο ότι θα μπει στη ζωή μας η έννοια του «οικογενειακού εισοδήματος». Για παράδειγμα, σήμερα μια οικογένεια με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά, ο οποίος εισπράττει 30.000 ευρώ το χρόνο, έχει διαφορετική, μεγαλύτερη φορολογική μεταχείριση από μια οικογένεια που δουλεύουν και οι δύο αλλά εισπράττουν 15.000 ευρώ ο καθένας. Αυτό συνέβαινε γιατί δεν αντιμετωπίζουμε την οικογένεια ως μια οντότητα, αλλά ο καθένας φορολογείται για το εισόδημά του. Στόχος είναι αυτό να αλλάξει.

Στο «ραντάρ» βρίσκονται επίσης και αλλαγές στο επίδομα τέκνων, οι οποίες μένει να φανεί αν θα ισχύσουν από το 2026. Στόχος είναι να υπάρξει ένα πιο γενναιόδωρο και πιο στοχευμένο επίδομα τέκνων.