Έρχονται λουκέτα σε 1η Στρατιά, ΑΣΔΕΝ και στρατόπεδα

Εν μέσω σφοδρών αντιρρήσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε τελικά από τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής η Β’ Φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η ενημέρωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σχετικά με τη Β’ φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», έφερε την έγκριση του σχεδιασμού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων των Επιτελείων.

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής παρευρέθηκαν επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υπαρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Κωτσάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης προέβη σε αναλυτική παρουσίαση της Νέας Δομής, ενώ απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις για τομείς της αρμοδιότητάς τους ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Κατόπιν των σχετικών ερωτήσεων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και των απαντήσεων που δόθηκαν, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής γνωμοδότησε θετικά για τη Β’ Φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (με την θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και το «παρών» από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που τοποθετήθηκε αρνητικά).

Ειδικότερα, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις για το θέμα του λουκέτου της 1ης Στρατιάς, που αποτελεί και πιστοποιημένο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την δρομολογούμενη αναδιάρθρωση αλλά και τον νέο τρόπο διοίκησης, που δημιουργεί ένα πιο ισχυρό – και κατ’ ορισμένους υδροκέφαλο – ΓΕΕΘΑ.

H Β’ φάση της Νέας Δομής περιλαμβάνει:

Την περαιτέρω συγχώνευση Στρατοπέδων και Μονάδων ανά την Επικράτεια,

Την κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου κλιμακίου διοίκησης,

Την αναδιοργάνωση του Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ,

Την αναδιάρθωση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Διοικήσεων βάσει του θεάτρου επιχειρήσεων (σε Ηπείρου – Μακεδονίας, Θράκης, Αιγαίου – Ανατολικής Μεσογείου),

Τη Μεταστάθμευση και αναβάθμιση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού,

Τη Δημιουργία Διοίκησης Μη Επανδρωμένων Μέσων στο Πολεμικό Ναυτικό, τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Drones στην Πολεμική Αεροπορία.

Τη συγκρότηση Ναυτικού Κλιμακίου Διαχείρισης προγραμμάτων Ναυτικών Μονάδων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από την κατάργηση της 1η Στρατιάς θα εξοικονομούνται περί τις 30.000 ανθρωποώρες ανά μήνα και περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως. Κατά το υπουργείο, η κατάργησή της ευνοεί την διοικητική ευελιξία και την αποτροπή ενός «υδροκέφαλου» σχηματισμού διοίκησης.

Στον αντίποδα, απόστρατοι Στρατηγοί αλλά κι εν ενεργεία ανώτατοι Αξιωματικοί επισημαίνουν ότι η κατάργησή της όχι μόνο αποδυναμώνει τις εθνικές δυνατότητες διοίκησης, αλλά και διακυβεύει τη συμμετοχή και τη συνεισφορά της Ελλάδας σε σημαντικές ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις.