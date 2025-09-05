Κρεμλίνο: Δεν υπάρχουν ακόμα σχέδια για συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ, αλλά μπορούν να οργανωθούν γρήγορα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο Interfax τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν προετοιμασίες για συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια τόνισε ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να οργανωθεί άμεσα, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να μιλήσει σύντομα με τον Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επικοινωνίας στο προσεχές διάστημα.