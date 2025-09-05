RIA: Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στον σταθμό Ζαπορίζια

Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να συζητήσει με την αμερικανική Westinghouse το ζήτημα των πυρηνικών καυσίμων στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τον Ιούνιο, η Ρωσία είχε ζητήσει από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) να μεσολαβήσει μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, προκειμένου να βρεθεί λύση για το τι θα γίνει με τα αμερικανικά πυρηνικά καύσιμα που είναι αποθηκευμένα στον ουκρανικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Λιχατσόφ, η Westinghouse και Αμερικανοί αξιωματούχοι στον τομέα της ενέργειας είχαν προηγουμένως εκφράσει ανησυχίες περί πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το εν λόγω πυρηνικό καύσιμο.