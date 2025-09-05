RIA: Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στον σταθμό Ζαπορίζια

Enikos Newsroom

διεθνή

RIA: Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στον σταθμό Ζαπορίζια

Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να συζητήσει με την αμερικανική Westinghouse το ζήτημα των πυρηνικών καυσίμων στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τον Ιούνιο, η Ρωσία είχε ζητήσει από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) να μεσολαβήσει μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, προκειμένου να βρεθεί λύση για το τι θα γίνει με τα αμερικανικά πυρηνικά καύσιμα που είναι αποθηκευμένα στον ουκρανικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Λιχατσόφ, η Westinghouse και Αμερικανοί αξιωματούχοι στον τομέα της ενέργειας είχαν προηγουμένως εκφράσει ανησυχίες περί πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το εν λόγω πυρηνικό καύσιμο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

myEfka.Live.gov.gr: Νέες υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα

Goldman Sachs: Αυτά είναι τα πιθανά σενάρια για την τιμή του χρυσού

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:20 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα σεισμική δόνηση 5,4 βαθμοί στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ καταγράφηκε την Παρασκευή στη νοτιοανατολική περιοχή τ...
05:00 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τέλος στο σχέδιο Μπάιντεν για αποζημιώσεις επιβατών λόγω καθυστέρησης πτήσης

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποσύρει ένα σχέδιο της εποχής Μπάιντ...
04:30 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τζο Μπάιντεν: Υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση αφαίρεσης καρκινικών κυττάρων

Ο Τζο Μπάιντεν βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο εξαιτίας της υγείας του, καθώς υπεβλήθη σε νέα επέμβ...
04:00 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τερέσα Ριβέρα: Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε γενοκτονία τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα χαρακτήρισε χθες Πέμπτη «γενοκτονία» τις...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος