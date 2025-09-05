Πέτρος Κωστόπουλος για Τζόρτζιο Αρμάνι: «Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μόδα 50 χρόνια πριν»

Η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο της μόδας. Ο θρυλικός σχεδιαστής, που με το όραμά του άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το στυλ και την κομψότητα, έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά.

Η απώλειά του προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με πρόσωπα της μόδας, αλλά και της δημόσιας ζωής, να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος θέλησε να αποχαιρετήσει τον κορυφαίο σχεδιαστή με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο.

Ο εκδότης ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία ποζάρει μαζί με τον Αρμάνι. Στη λεζάντα έγραψε: «Adio Giorgio. Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μόδα 50 χρόνια πριν. Grande Maestro».