Ξέσπασε ο Βασίλης Σπανούλης για την διαιτησία – «Δεν μπορεί ο Ντόντσιτς να εκτελεί 22 βολές και ο Γιάννης να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ»

Η Ελλάδα νίκησε την Ισπανία στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του Eurobasket και κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο, ωστόσο η συνέντευξη Τύπου του Βασίλη Σπανούλη δεν είχε μόνο πανηγυρικό τόνο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στη διαιτησία, κάνοντας ειδική μνεία στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε σχέση με άλλους σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως ο Λούκα Ντόντσιτς. Παράλληλα, συνεχάρη τον Σέρχιο Σκαριόλο για την πορεία του με την Εθνική Ισπανίας, εκφράζοντας σεβασμό και εκτίμηση για την καριέρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τον κόουτς Σκαριόλο για μία εκπληκτική καριέρα με την Εθνική Ισπανίας. Καλή τύχη στην επόμενη πρόκληση της καριέρας του.

Πρέπει να συγχαρώ την ομάδα για ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα καλύτερα που έχει παίξει η Ελλάδα. Ήταν απίστευτο, επιθετικά, αμυντικά. Δείξαμε σπουδαίο χαρακτήρα, ακόμη και όταν πέρασε μπροστά η Ισπανία. Είναι απλά μία νίκη που μας δίνει την πρώτη θέση και τίποτα περισσότερο.

Ακόμα μία φορά βλέπω κόντρα στην Ισπανία διαφορά στις βολές. Πρέπει να δω ξανά το παιχνίδι. 37-19 οι βολές. Δε μπορεί ο Λούκα και άλλοι παίκτες να παίρνουν 20-22 βολές το παιχνίδι και ο Γιάννης κάθε φορά να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ.

Του έγινε αντιαθλητικό φάουλ τουλάχιστον δύο φορές και ξέρετε πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια κριτήρια. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Λούκα, τον Γιόκιτς, τον Μάρκανεν, τον Γιάννη με τα ίδια κριτήρια.

Οι 12 βολές είναι λίγες για τον Γιάννη, θα μπορούσε να έχει άλλες 10 σίγουρα. Έχουμε μία ομάδα που σεβόμαστε όλους.

Σέβομαι πολύ τον Σκαριόλο και την Εθνική Ισπανίας, που πέτυχαν εκπληκτικά πράγματα τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά πρέπει να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου και το παιχνίδι και να πω την αλήθεια. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου και την Ισπανία. Τα καλύτερα για τον κόουτς Σκαριόλο».