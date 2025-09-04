Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Στους «16» του EuroBasket η Εθνική – Παίζει με το Ισραήλ

Η Εθνική Ανδρών έζησε μια μεγάλη βραδιά στη Λεμεσό, όπου επικράτησε με 86-90 της Ισπανίας και κατέκτησε την πρώτη θέση του 3ου ομίλου του EuroBasket 2025 με ρεκόρ 4-1. Η νίκη αυτή έφερε την Ελλάδα αντιμέτωπη με το Ισραήλ στη φάση των «16», που θα διεξαχθεί στη Ρίγα, αφήνοντας ταυτόχρονα εκτός διοργάνωσης τους Ισπανούς, οι οποίοι για πρώτη φορά από το 1977 δεν κατάφεραν να βρεθούν στην οκτάδα. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που η ελληνική ομάδα λύγισε το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο, σηματοδοτώντας το τέλος εποχής για τη «ρόχα», η οποία είχε 11 συνεχόμενες παρουσίες σε ημιτελικούς EuroBasket.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε το παιχνίδι εντυπωσιακά. Η επιλογή του Κατσίβελη στην αρχική πεντάδα είχε καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, καθώς στόχος ήταν η πίεση στον νεαρό Ισπανό γκαρντ, Σέρχιο Ντε Λαρέα. Η Ελλάδα κατέβασε σχήμα με τρεις κοντούς, τον Παπανικολάου στο «4» και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο «5». Από τα πρώτα λεπτά οι Ισπανοί ντούμπλαραν τον Γιάννη, αλλά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε φωτιά από την περιφέρεια, σημειώνοντας τέσσερα τρίποντα και δίνοντας προβάδισμα 14-27 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Η Εθνική έβγαλε ενέργεια και ψυχραιμία, έκλεισε την περίοδο με 20-31 και έδειξε από νωρίς ότι είχε τον έλεγχο.

Το πρώτο ημίχρονο βρήκε την Ελλάδα μπροστά με 35-50, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά (9/15 δίποντα, 9/14 τρίποντα) και 11/14 συνολικά σουτ στο ξεκίνημα. Ο Ντόρσεϊ είχε ήδη 14 πόντους, ενώ ο Γιάννης μοίρασε τέσσερις ασίστ, λειτουργώντας ως δημιουργός. Στη δεύτερη περίοδο, ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανέβασε τη διαφορά στο +15, όμως η Ισπανία βρήκε λύσεις με τον Αροστέγκι και πλησίασε. Ο Γιάννης απάντησε με εννέα πόντους, κρατώντας την Εθνική σε θέση ισχύος.

Η τρίτη περίοδος ήταν δύσκολη. Ο Γιάννης χρεώθηκε με τρίτο φάουλ στο 22’ και οι Ισπανοί έκαναν σερί 9-0, μειώνοντας σε 44-50. Το μομέντουμ έγειρε προς το μέρος τους, με τον Πραντίγια να φέρνει το σκορ στο 52-56. Ο Σπανούλης κάλεσε timeout, όμως η «ρόχα» συνέχισε να πιέζει. Παρά το μεγάλο τρίποντο του Ντόρσεϊ για το 54-64, η Ισπανία δεν άφησε την Ελλάδα να ξεφύγει και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 63-68.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Σεν-Σουπερί ισοφάρισε σε 71-71 και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ έβαλε για πρώτη φορά την Ισπανία μπροστά με 73-72. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο. Ο Γιάννης ανέλαβε δράση στα κρίσιμα σημεία, πετυχαίνοντας συνεχόμενους πόντους για το 84-86 στο 38’. Η Ισπανία πίεσε μέχρι το φινάλε, αλλά η Εθνική άντεξε και πήρε τη μεγάλη νίκη με 86-90.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90