Γεωργιάδης: Αν χαθεί η πολιτική σταθερότητα που προσφέρει η ΝΔ θα υπάρξει κίνδυνος για την χώρα

«Έχουμε καλό πρωθυπουργό και η Ελλάδα πηγαίνει καλά σε όλους τους δείκτες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που προσφέρει πολιτική σταθερότητα και ουαί κι αλίμονο αν χαθεί η πολιτική σταθερότητα, διότι τότε θα υπάρξει κίνδυνος για την χώρα», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, κατά την ομιλία του εκδήλωση με τίτλο «η Θεσσαλονίκη αλλάζει», που οργάνωσε στην αίθουσα του ΤΕΕ η ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πόλη για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο.

«Μην μας πιάνει μαύρη απελπισία, βρισκόμαστε στο μέσον της δεύτερης θητείας. Όλες οι κυβερνήσεις στα κοινοβουλευτικά καθεστώτα στο μέσον της δεύτερης θητείας έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, όλες, μηδεμίας εξαιρουμένης, σε καμία χώρα του κόσμου, για τον πολύ απλό λόγο διότι υπάρχει φυσική κόπωση του εκλογικού σώματος, την οποία υφίσταται και ο κ. Μητσοτάκης. Παρά ταύτα έχουμε όλη τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές και όχι μόνο να είμαστε πρώτο κόμμα αλλά να έχουμε και αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και είναι απολύτως στο δικό μας χέρι αυτό είναι το επιτύχουμε, εάν υπερασπιστούμε τον πρωθυπουργό μας και την κυβερνητική μας πολιτική με θάρρος και φυσικά να ακούσουμε αυτούς που λένε τα πραγματικά προβλήματα. Πραγματικά προβλήματα υπάρχουν και πιστεύω ότι έχουμε ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το ξεκολλήσουμε από ένα δύσκολο καθημερινό βίο. Που αυτό πράγματι δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα ούτε με τα υψηλά ενοίκια, ούτε με τις υψηλές τιμές. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο», είπε ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Άωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι πάνε καλά και οι δείκτες στον τομέα της Υγείας και ανέφερε πως ούτε ο ίδιος πίστευε θα πάνε τόσο καλά όταν ανέλαβε υπουργός Υγείας.

Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη είπε ότι αύριο θα επισκεφτεί το Κέντρο Ανοσοθεραπείας που θα λειτουργήσει στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό, θα είναι το αρτιότερο των Βαλκανίων και όπως διαβεβαίωσε προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και τα εγκαίνια του αναμένεται να γίνουν το ερχόμενο Πάσχα.

Κυρανάκης: Σήμερα εγκαταστάθηκαν στο Μετρό Θεσσαλονίκης οι πρώτοι απινιδωτές

Σήμερα εγκαταστάθηκαν στο Μετρό Θεσσαλονίκης οι πρώτοι απινιδωτές και το μέτρο θα εφαρμοστεί και στο Μετρό της Αθήνας, επισήμανε στην ομιλία του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο σκοπός είναι να υπάρχει ένας απινιδωτής σε κάθε αποβάθρα σταθμού του Μετρό, για να σώζονται ζωές, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά είναι κρίσιμα σε περιπτώσεις ανακοπής.

Σήμερα, επίσης, παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη οι πρώτες πινακίδες σε κώδικα μπράιγ για τους τυφλούς συμπολίτες μας, με σκοπό την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και της ισότιμης αντιμετώπισης στα μέσα μεταφοράς.

Σε ότι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο ο κ. Κυρανάκης είπε ότι ολοκληρώθηκε το σύστημα αυτόματης πέδησης που επιτρέπει στα τρένα να φρενάρουν αυτόματα παραβιάζεται ένας κανόνας.

«Θέλουμε να δώσουμε το πολιτικό μήνυμα ότι η χρονιά ξεκινά με αισιοδοξία, δύναμη και αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Βολουδάκη: Δεν θα χαρίσουμε την πατρίδα και το έθνος σε ακροδεξιά κομματίδια

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφάρμοσε μία αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. ‘Ακουσε κριτική όρθωσε το ανάστημά της και μετά από λίγα χρόνια η πολιτική της αυτή επιβεβαιώθηκε. Και μάλιστα από άλλες χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, απευθύνονται στην ελληνική κυβέρνηση και ζητάνε συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της μετανάστευσης.

Για την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή είπε ότι αυτή ποινικοποιεί την παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας και σημείωσε ότι είχε επιτυχή αποτελέσματα, διότι στις αρχές Ιουλίου οι αφίξεις στην Κρήτη ήταν 4.000 στο τέλος Ιουλίου μειώθηκαν σε λιγότερες από 500.

Όπως είπε, το επόμενο διάστημα κατατεθεί η νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση, το οποίο θα ρυθμίζει και το ζήτημα των εργατικών χεριών, σύμφωνα με το νόμο και τον τρόπο που θα επιλέξει η χώρα μας.

«Δεν θα χαρίσουμε την πατρίδα και το έθνος σε ακροδεξιά κομματίδια. Θα συνεχίσουμε χωρίς να μας πτοούν ούτε οι φωνές από τα δεξιά, ούτε οι φωνές δήθεν ανθρωπισμού από τα αριστερά», τόνισε η κ. Βολουδάκη.

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, Αντώνης Οικονόμου στην ομιλία του αναφέρθηκε στο έργο του υπουργείου για τη διασφάλιση της άμυνας της χώρας μας και της θέσης και του ρόλου της στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στην ευρύτερη περιοχή.

Παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για πρώην στρατόπεδα που διατέθηκαν ή θα διατεθούν στην κοινωνία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

«Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάει η τρίτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη μία τεράστια προσπάθεια για την ανασύνταξη του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, πού είναι η πιο μεγάλη, η πιο σοβαρή και πιο υπεύθυνη παράταξη της χώρας», είπε στον χαιρετισμό του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Κώστας Σκρέκας.

Χαιρετισμό απηύθυναν, ακόμα, οι υφυπουργοί Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, Παιδείας, Νίκος Παπαιωάννου, οι βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α. Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Θεόδωρος Μητράκας, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, οι Συντονιστές του Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργίου, Ελενα Σώκου και ο πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ηλίας Περτσινίδης. Παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής νομού Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακείμοβιτς κ.α.