Χριστίνα Μπόμπα: Η έκπληξη που της έκανε ο Σάκης Τανιμανίδης με τις κόρες τους – «Ο μπαμπάς έφερε τα κορίτσια…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/chrismpo

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστούν οι δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα. Η επιτυχημένη influencer το βράδυ της Πέμπτης (4/9) δέχτηκε μία πολύ όμορφη έκπληξη από τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, ενώ βρισκόταν στο γραφείο της και εργαζόταν.

Η ευτυχισμένη μητέρα αποκάλυψε με ένα story που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, πως ο Σάκης Τανιμανίδης και οι 4 ετών Αριάνα και Φιλίππα, την επισκέφτηκαν στην δουλειά της.

Στην ανάρτησή της, η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε να έχει πάρει στην αγκαλιά της τα δίδυμα παιδιά της.

«Ο μπαμπάς έφερε τα κορίτσια έκπληξη στο γραφείο της μαμάς», έχει γράψει η influencer και επιχειρηματίας στο story της.



