Δημήτρης Αποστόλου για Ελένη Μενεγάκη: Είχε καταχαρεί που «πατήσαμε» πάνω της για τον ρόλο της Μαρίνας στους «Δύο Ξένους»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Μενεγάκη
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki

Οι «Δύο Ξένοι» είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπητές από το κοινό σειρές της δεκαετίας του ’90. Ο έρωτας της Μαρίνας και του Κωνσταντίνου λατρεύτηκε από τον κόσμο, που παρακολουθούσε φανατικά το σίριαλ, ενώ ακόμα και σήμερα σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης στις επαναλήψεις του. Ο Δημήτρης Αποστόλου, ο οποίος δημιούργησε μαζί με τον Αλέξανδρο Ρήγα την ρομαντική κομεντί, ήταν το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4».

Ο επιτυχημένος σεναριογράφος στη διάρκεια της συνέντευξής του μίλησε για τους «Δύο Ξένους» και για το γεγονός πως για τον ρόλο της Μαρίνας «πάτησαν» πάνω στην Ελένη Μενεγάκη. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πώς είχε αντιδράσει τότε η αγαπημένη παρουσιάστρια.

Σε ερώτηση των παρουσιαστών για την Ελένη Μενεγάκη και τις ομοιότητες με τον ρόλο της Μαρίνας, ο Δημήτρης Αποστόλου είπε πως: «Το πρόσωπο αυτό μας έπαιρνε πολύ συχνά τηλέφωνα και μας έλεγε έχω κάνει αυτό, έχω κάνει το άλλο.

Η Ελένη Μενεγάκη ναι, φυσικά. «Πατήσαμε» απόλυτα πάνω στην Ελένη Μενεγάκη για τον ρόλο της Μαρίνας. Δεν παρεξηγήθηκε, καταχάρηκε. Έβγαινε στην εκπομπή με μια «Αντιγόνη», έκλεινε το μάτι στον κόσμο και μίλαγε! Ήταν ακομπλεξάριστη. Δεν γίνονται οι καριέρες επειδή κουβαλάμε τοιχάκια».

20:45 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

