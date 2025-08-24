Ελένη Μενεγάκη: Ο Γιώργος Τσούλης αποκάλυψε το off camera σχόλιο που του είχε κάνει για την μαγειρική του

Enikos Newsroom

lifestyle

Ο γνωστός σεφ, Γιώργος Τσούλης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, αποκαλύπτοντας ποιο φαγητό προτιμά ιδιαίτερα η παρουσιάστρια. Παράλληλα, θυμήθηκε ένα off camera σχόλιό της για τη μαγειρική του και μίλησε για τις προτάσεις που έχει δεχθεί για να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Ο σεφ περιέγραψε τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, τονίζοντας: «Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μου με την Ελένη Μενεγάκη και ειδικά τα τρία τελευταία χρόνια, στο MEGA. Η Ελένη ήταν πολύ φιλική απέναντί μου και πέρναγε πολύ ωραία την ώρα της μαγειρικής. Με συμβούλευε πώς να μιλάω, πώς να γίνομαι ακόμα καλύτερος στην παρουσίαση».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε την αδυναμία που έχει η παρουσιάστρια στα ζυμαρικά: «Τρελαίνεται να τρώει μακαρόνια, της αρέσουν πολύ. Ό,τι έχει ζυμαρικό τής αρέσει της Ελένης. Όταν της άρεσε το φαγητό, το έδειχνε και στην κάμερα, δεν ήταν προσποιητό. Μια φορά μου είχε πει off κάμερα ότι δεν το είχα πετύχει. Την εμπιστευόμουν και άκουγα τη γνώμη της».

Όσο για το αν τον δούμε ξανά σε τηλεοπτική κουζίνα, ο ίδιος σημείωσε: «Φέτος μου έγιναν πολύ ωραίες προτάσεις για τηλεόραση αλλά δεν ήθελα εγώ. Αν είναι να κάνω κάτι στην τηλεόραση, θα είναι για να εξελιχθώ εγώ. Δεν με τρελαίνει να κάνω τα ίδια πράγματα. Ειδικά τώρα, που άνοιξα το μαγαζί, είμαι πολύ χαρούμενος, τα έχουμε βρει. Δεν μου λείπει η τηλεόραση, δεν το κυνηγάω».

