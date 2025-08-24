ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0: Πρεμιέρα με το δεξί για την Ένωση και τώρα… Άντερλεχτ

Ακριβώς την πρεμιέρα που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, πραγματοποίησε η ΑΕΚ. Καθάρισε από νωρίς τον Πανσερραϊκό 2-0 στην OPAP Arena και τώρα στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα playoff του Conference League (28/8). Τα γκολ της Ένωσης πέτυχαν ο Μάνταλος με πέναλτι στο 23΄ και ο Ζίνι στο 27΄.

 

Κι όμως, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν και τόσο καλά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μόλις στο 5΄ ο Γκριν πέρασε ανάμεσα από τα στόπερ της ΑΕΚ σε ένα ξεκάθαρο τετ-α-τετ με τον Στρακόσα, είχε όλο το χρόνο να πλασάρει αλλά το έκανε πάνω στον Αλβανό γκολκίπερ. Ανησύχησαν οι γηπεδούχοι, όμως κατάφεραν να «κλειδώσουν» το ματς πριν το ημίωρο, κυρίως από κακές αμυντικές αντιδράσεις των φιλοξενούμενους.

Στο 24΄ σε μια επικίνδυνη επίθεση της ΑΕΚ ο Ρότα έδωσε στον Ζίνι που σούταρε ψηλά άουτ, όμως ο Ντε Μάρκο είχε πάει πολύ άσχημα στο μαρκάρισμα και μετά το σουτ βρήκε τον Ανγκολέζο στο πόδι. Πέναλτι το οποίο αξιοποίησε ο Πέτρος Μάνταλος. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Πένραις έβγαλε συρτή σέντρα από αριστερά, οι αμυντικοί των Σερρών μπερδεύτηκαν και η μπάλα στρώθηκε στο Ζίνι που έγραψε το 2-0. Το ματς ουσιαστικά είχε τελειώσει, αφού οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιδράσουν σε τόσο μεγάλο μειονέκτημα. Η Ένωση, απαλλαγμένη απο το άγχος, έπιασε πολύ καλή απόδοση και έχασε σωρεία ευκαιριών. Ειδικά η φάση του 48΄ με τη διπλή απόκρουση του Τιναλίνι στις προσπάθειες του Βίντα, ήταν ενδεικτική.

Ο Ζίνι σίγουρα ήταν αυτός που είχε καθοριστική συμβολή, ήταν όμως και άτυχος αφού ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε πριν από το ημίχρονο κι έτσι η συμμετοχή του στο ματς με την Άντερλεχτ καθίσταται αμφίβολη.

Διαιτητής: Πολυχρόνης
Κίτρινες: Πινέδα – Λιάσος

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (83΄ Οντουμπάτζο), Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς, Ελίασον (83΄ Λιούμπιτσιτς), Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά (71΄ Κουτέσα), Ζίνι (36΄λ.τρ. Μαρίν), Πιερό.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Τσαούσης, Ντε Μάρκο, Γκελασβίλι, Λύρατζης, Λιάσος (65΄ Μπαντζάκι), Ομεονγκά, Γκιγιομιέ, Ουαγκέ (46΄ Φαλέ), Γκριν, Ίβαν (84΄ Δοϊρανλής)

