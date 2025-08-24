Άγριο επεισόδιο στο Ζεφύρι: Τους χτύπησαν, τους λήστεψαν και τους έκαψαν το αυτοκίνητο

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στο Ζεφύρι, όταν τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο επιτέθηκαν σε επιβάτες άλλου οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου, οι δράστες χτύπησαν άτομα που επέβαιναν σε άλλο όχημα, τους αφαίρεσαν τιμαλφή και διάφορα έγγραφα, στην συνέχεια έβαλαν φωτιά στο όχημα, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, και τράπηκαν σε φυγή.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, και σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό έχει γίνει τουλάχιστον μία σύλληψη. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων δραστών.

 

Το περιστατικό αποδίδεται σε διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά.

