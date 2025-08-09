Ζεφύρι: Καρέ καρέ η παράσυρση και εγκατάλειψη οδηγού μηχανής από αυτοκίνητο  

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη που σημειώθηκε στο Ζεφύρι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει την στιγμή που αυτοκίνητο συγκρούεται με μηχανή, τραυματίζοντας σοβαρά τον οδηγό της. Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν το βράδυ της Πέμπτης, όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 45χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος βρέθηκε αναίσθητος στην άσφαλτο.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο. Μάλιστα, μετά τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε τον αναβάτη της μοτοσικλέτας στο σημείο.

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής ελέγχουν βίντεο από κάμερες αφελείας, από τις οποίες θα οδηγηθούν στον εντοπισμού του οδηγού του αυτοκινήτου, που προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

 

