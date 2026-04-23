Συναγερμός για τα «τρελά σκουλήκια» – Αναπαράγονται μόνα τους, καταστρέφουν το έδαφος και δεν εξολοθρεύονται

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

σκουλήκια Καλιφόρνια

Ένας καταστροφικός και ταχύτατος εισβολέας εξαπλώνεται στις αυλές των ΗΠΑ και οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους της Καλιφόρνια να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση.

Οι γεωργικές υπηρεσίες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το «ασιατικό σκουλήκι-άλτη» (Asian jumping worm), ένα εξαιρετικά επεμβατικό είδος που έχει ήδη εντοπιστεί σε πολλές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια.

Το «παράδοξο των φτωχών θρεπτικών συστατικών»

Η επίδραση αυτών των σκουληκιών στο οικοσύστημα είναι δραματική.

Σε δελτίο Τύπου, το υπουργείο Γεωργίας του Κολοράντο εξήγησε τις συνέπειες: «Η υπερδραστηριότητα των σκουληκιών-αλτών υποβαθμίζει τη δομή του εδάφους, μπορεί να βλάψει τις ρίζες των φυτών και να επιταχύνει την ξήρανση του χώματος».

«Αυτό δημιουργεί ένα “παράδοξο φτωχών θρεπτικών συστατικών”, όπου τα θρεπτικά συστατικά είναι παρόντα αλλά μη διαθέσιμα για τα φυτά. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω τις συνθήκες ξηρασίας, στις οποίες βρίσκεται ήδη η πολιτεία».

Συμπεριφορά που θυμίζει επιστημονική φαντασία

Τα σκουλήκια αυτά είναι εύκολο να εντοπιστούν λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισης και συμπεριφοράς τους. Είναι λεία, με σκούρο γκρι ή καφέ χρώμα και φέρουν μια χαρακτηριστική επίπεδη, λευκή λωρίδα γύρω από το σώμα τους κοντά στο κεφάλι.


Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό τους είναι η κίνησή τους. Αναφορές δείχνουν ότι μπορούν να τινάξουν το σώμα τους έως και 30 εκατοστά στον αέρα.

Αυτή η συμπεριφορά «βίαιου σπαρταρίσματος» θυμίζει έντονα τη θρυλική λιχουδιά «Gagh» από το Star Trek.

Επιπλέον, διαθέτουν μια απόκοσμη τακτική διαφυγής: αν πιαστούν από την ουρά, μπορούν να την αποκόψουν για να διαφύγουν.

Ταχύτατη αναπαραγωγή και οικολογική απειλή

Η εξάπλωσή τους είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί λόγω του τρόπου αναπαραγωγής τους. Το είδος αναπαράγεται χωρίς ζευγάρωμα, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε σκουλήκι είναι ικανό να παράγει απογόνους μόνο του.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και ένα μόνο σκουλήκι, ή ένα μικροσκοπικό κουκούλι κρυμμένο σε χώμα ή λίπασμα, μπορεί να προκαλέσει πλήρη εισβολή σε μια νέα τοποθεσία.

Εκτός από την καταστροφή του εδάφους, τα σκουλήκια αποτελούν απειλή και για την άγρια ζωή.


Έρευνες έδειξαν ότι μπορεί να είναι τοξικά για ορισμένα είδη ιθαγενών πουλιών και σαλαμάνδρας, διαταράσσοντας τις τοπικές τροφικές αλυσίδες.

Οδηγίες πρόληψης: «Όχι» στα φυτοφάρμακα

Καθώς δεν υπάρχει αξιόπιστος τρόπος εξολόθρευσης μόλις εγκατασταθούν σε μια περιοχή, οι αξιωματούχοι εστιάζουν στην πρόληψη.

Το τμήμα Γεωργίας και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια προειδοποιεί: «Μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τα σκουλήκια-άλτες με φυτοφάρμακα. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα προϊόντα φυτοφαρμάκων για αυτό το παράσιτο».

«Η χρήση προϊόντων που δεν προορίζονται ή δεν φέρουν σήμανση για το σκουλήκι-άλτη είναι παράνομη και μπορεί να σκοτώσει ωφέλιμους γεωσκώληκες και να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον».

Με πληροφορίες από: New York Post

