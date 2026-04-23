Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: «Καλό ταξίδι στο φως…» – Η συγκλονιστική ανάρτηση φίλης της Ελευθερίας

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Ελευθερία Γιακουμάκη, Εξαφάνιση, Ηράκλειο, Κρήτη

Η Κρήτη παρακολουθεί συγκλονισμένη τις τραγικές εξελίξεις, καθώς η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη αποδείχθηκε δολοφονία, με βασικό ύποπτο τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε λίγες ώρες προτού εντοπιστεί η σορός της.

Μία από τις φίλες της Ελευθερίας, ανήρτησε στο Facebook μία φωτογραφία της στις 19 Απριλίου του 2025. Την ίδια ημέρα που ο πρώην σύντροφός της, αποφάσισε να κόψει το νήμα της ζωή της.

«Όλοι όσοι σε γνωρίζαμε θα σε θυμόμαστε έτσι όπως χαμογελάς στην φωτογραφία που η ίδια έχεις στο προφίλ σου, ειρωνεία… είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι με την μέρα που σε στέρησε από τα παιδιά σου. Καλό ταξίδι στο φως» έγραψε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άνοια: Ριψοκίνδυνες αποφάσεις, απομόνωση και άλλα παράξενα συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο

ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού- Σε 15 ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent μετά τη δήλωση του Ιράν ότι δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του ...

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε… ταμείο έως και αύριο

«Η άμμος χύνεται και εξαφανίζεται από κάτω σαν υποβρύχιος καταρράκτης» – Το απόκοσμο φαινόμενο που «καταπίνει» η άβυσσος

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου
περισσότερα
10:41 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λάουρα Κοβέσι: Κανείς δεν θα με πείσει ότι είναι μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού η διαφθορά

Σε ερώτηση για το εάν αισθάνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δέχεται επικρίσεις και την ανταγων...
10:03 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μετρό: Σε ισχύ οι προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια – Οι σταθμοί που κλείνουν νωρίτερα και οι αναχωρήσεις των τελευταίων συρμών

Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση των έργων υποδομής στο μετρό που έχει επιφέρει και αλλαγές σ...
09:54 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου κατά την αποκομιδή

Ένα συγκλονιστικό ατύχημα σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (22/04), στο κέντ...
09:50 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μενίδι: «Τα στόματα πρέπει να ανοίξουν, η οργή που έχουμε δεν περιγράφεται» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 11χρονου Μάριου

Για τις 5 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι, ο οπ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης