Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: «Καλό ταξίδι στο φως…» – Η συγκλονιστική ανάρτηση φίλης της Ελευθερίας

Η Κρήτη παρακολουθεί συγκλονισμένη τις τραγικές εξελίξεις, καθώς η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη αποδείχθηκε δολοφονία, με βασικό ύποπτο τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε λίγες ώρες προτού εντοπιστεί η σορός της.

Μία από τις φίλες της Ελευθερίας, ανήρτησε στο Facebook μία φωτογραφία της στις 19 Απριλίου του 2025. Την ίδια ημέρα που ο πρώην σύντροφός της, αποφάσισε να κόψει το νήμα της ζωή της.

«Όλοι όσοι σε γνωρίζαμε θα σε θυμόμαστε έτσι όπως χαμογελάς στην φωτογραφία που η ίδια έχεις στο προφίλ σου, ειρωνεία… είναι ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι με την μέρα που σε στέρησε από τα παιδιά σου. Καλό ταξίδι στο φως» έγραψε.