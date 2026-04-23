Reuters: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν 3 ιρανικά δεξαμενόπλοια στην Ασία – Ναυτικός αποκλεισμός «χωρίς σύνορα»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters

Σε μια νέα φάση κλιμάκωσης περνά ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους μακριά από τον Περσικό Κόλπο, στα ανοιχτά ύδατα της Ασίας.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές και πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια υπό ιρανική σημαία αναχαιτίστηκαν την Τετάρτη κοντά στις ακτές της Ινδίας, της Μαλαισίας και της Σρι Λάνκα.

Ενώ η Ουάσιγκτον επιβάλλει καθολικό αποκλεισμό στο θαλάσσιο εμπόριο του Ιράν, η Τεχεράνη απαντά με πυρά εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να εμποδίσει τη διέλευση από τη ζωτικής σημασίας δίοδο.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, οι ελπίδες για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένουν ελάχιστες, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Το χρονικό των αναχαιτίσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν τα εξής πλοία:

  • Deep Sea: Ένα supertanker υπό ιρανική σημαία, εν μέρει φορτωμένο με αργό πετρέλαιο, το οποίο εντοπίστηκε τελευταία φορά στα ανοιχτά της Μαλαισίας πριν από μία εβδομάδα.
  • Sevin: Ένα μικρότερο δεξαμενόπλοιο με φορτίο στο 65% της χωρητικότητάς του (περίπου 650.000 βαρέλια), το οποίο βρισκόταν επίσης κοντά στις ακτές της Μαλαισίας.
  • Dorena: Ένα supertanker πλήρως φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι το Dorena βρίσκεται πλέον υπό τη συνοδεία αμερικανικού αντιτορπιλικού στον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από απόπειρα παραβίασης του αποκλεισμού.


Επιπλέον, ναυτιλιακές πηγές αναφέρουν την πιθανή αναχαίτιση του δεξαμενόπλοιου Derya.

Το συγκεκριμένο πλοίο απέτυχε να εκφορτώσει ιρανικό πετρέλαιο στην Ινδία πριν από τη λήξη της αμερικανικής εξαίρεσης (waiver) την περασμένη Κυριακή και εντοπίστηκε τελευταία φορά την Παρασκευή στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας.

Στρατηγική αλλαγή και παγκόσμια κρίση

Η CENTCOM ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι, από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δώσει εντολή σε συνολικά 31 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν στα λιμάνια τους.


Μια πηγή ασφαλείας εξήγησε στο Reuters τη στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ να επιχειρούν σε ανοιχτά ύδατα.

«Ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει να στοχοποιεί ιρανικά πλοία μακριά από τα Στενά του Ορμούζ και σε ανοιχτά ύδατα, προκειμένου να αποφύγει κάθε κίνδυνο από πλωτές νάρκες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων», είπε χαρακτηριστικά.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει ήδη διακόψει τον εφοδιασμό του ενός πέμπτου της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας μια πρωτοφανή παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν προχώρησε την Τετάρτη στις πρώτες του κατασχέσεις από την έναρξη του πολέμου, θέτοντας υπό τον έλεγχό του δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκ των οποίων το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», που προσπαθούσαν να εξέλθουν από τον Κόλπο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

