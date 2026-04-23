Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γιορτή του – «Να βγει σύντομα δυνατός από αυτή τη μάχη»

Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη που δίνει μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» μετά τη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, έδωσε μέσα από την εκπομπή της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Με αφορμή τη σημερινή μεγάλη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, η παρουσιάστρια του «Happy Day» στον ALPHA είπε χαρακτηριστικά:

«Θέλω σήμερα τέτοια, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Γιώργο της Τίνας μας και να του ευχηθώ πραγματικά σύντομα να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη και να αποτελεί μια περιπέτεια του παρελθόντος που θα την συζητάμε κάπως έτσι. Στέλνουμε την αγάπη μας και όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρόνια πολλά» είπε η παρουσιάστρια.

Δείτε το βίντεο: