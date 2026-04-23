Τηλεθέαση (22/4): Ποια σειρά σάρωσε σε δυναμικό κοινό και σύνολο

Στην prime time ζώνη, ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 21,3%, αφήνοντας στη δεύτερη το επίσης δυνατό «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «MasterChef» του Star με 13,0%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς», που διατήρησαν σταθερή παρουσία στο Top 6.
Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά πρώτο με 24,6%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του σε ευρύτερο κοινό. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ακολούθησε με 18,8%, ενώ υψηλά κινήθηκαν και τα «Άγιος έρωτας» και «Μια νύχτα μόνο». Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση του «Grand Hotel», που ανέβηκε σημαντικά στο γενικό σύνολο.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|Alpha
|21,3
|2
|Να μ’αγαπάς
|Alpha
|16,4
|3
|MasterChef
|Star
|13,0
|4
|Μια νύχτα μόνο
|MEGA
|11,9
|5
|Άγιος έρωτας
|Alpha
|11,5
|6
|Η γη της ελιάς
|MEGA
|10,5
|7
|Σούπερ ήρωες
|ANT1
|9,1
|8
|Survivor
|ΣΚΑΪ
|8,3
|9
|Έχω παιδιά
|MEGA
|8,0
|10
|Grand Hotel
|ANT1
|5,5
|11
|Παιχνίδια εκδίκησης
|ANT1
|5,3
|12
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|5,0
|13
|Ξένη ταινία – Ο άντρας έριξε τον Λευκό Οίκο
|OPEN
|3,6
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Να μ’αγαπάς
|Alpha
|24,6
|2
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|Alpha
|18,8
|3
|Άγιος έρωτας
|Alpha
|15,5
|4
|Μια νύχτα μόνο
|MEGA
|15,4
|5
|Η γη της ελιάς
|MEGA
|15,1
|6
|Grand Hotel
|ANT1
|12,5
|7
|MasterChef
|Star
|10,1
|8
|Σούπερ ήρωες
|ANT1
|10,0
|9
|Survivor
|ΣΚΑΪ
|9,5
|10
|Παιχνίδια εκδίκησης
|ANT1
|6,8
|11
|Έχω παιδιά
|MEGA
|6,6
|12
|Ξένη ταινία – Ο άντρας έριξε τον Λευκό Οίκο
|OPEN
|4,6
|13
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|OPEN
|4,1