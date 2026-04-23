Τηλεθέαση (22/4): Ποια σειρά σάρωσε σε δυναμικό κοινό και σύνολο

Στην prime time ζώνη, ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 21,3%, αφήνοντας στη δεύτερη το επίσης δυνατό «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «MasterChef» του Star με 13,0%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς», που διατήρησαν σταθερή παρουσία στο Top 6.

Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά πρώτο με 24,6%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του σε ευρύτερο κοινό. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ακολούθησε με 18,8%, ενώ υψηλά κινήθηκαν και τα «Άγιος έρωτας» και «Μια νύχτα μόνο». Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση του «Grand Hotel», που ανέβηκε σημαντικά στο γενικό σύνολο.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Μπαμπά σ’ αγαπώ Alpha 21,3
2 Να μ’αγαπάς Alpha 16,4
3 MasterChef Star 13,0
4 Μια νύχτα μόνο MEGA 11,9
5 Άγιος έρωτας Alpha 11,5
6 Η γη της ελιάς MEGA 10,5
7 Σούπερ ήρωες ANT1 9,1
8 Survivor ΣΚΑΪ 8,3
9 Έχω παιδιά MEGA 8,0
10 Grand Hotel ANT1 5,5
11 Παιχνίδια εκδίκησης ANT1 5,3
12 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 5,0
13 Ξένη ταινία – Ο άντρας έριξε τον Λευκό Οίκο OPEN 3,6

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Να μ’αγαπάς Alpha 24,6
2 Μπαμπά σ’ αγαπώ Alpha 18,8
3 Άγιος έρωτας Alpha 15,5
4 Μια νύχτα μόνο MEGA 15,4
5 Η γη της ελιάς MEGA 15,1
6 Grand Hotel ANT1 12,5
7 MasterChef Star 10,1
8 Σούπερ ήρωες ANT1 10,0
9 Survivor ΣΚΑΪ 9,5
10 Παιχνίδια εκδίκησης ANT1 6,8
11 Έχω παιδιά MEGA 6,6
12 Ξένη ταινία – Ο άντρας έριξε τον Λευκό Οίκο OPEN 4,6
13 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 4,1

