Τηλεθέαση (22/4): Ποια σειρά σάρωσε σε δυναμικό κοινό και σύνολο

Στην prime time ζώνη, ο Alpha κυριάρχησε στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 21,3%, αφήνοντας στη δεύτερη το επίσης δυνατό «Να μ’ αγαπάς» με 16,4%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «MasterChef» του Star με 13,0%, ενώ ακολούθησαν οι σειρές του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς», που διατήρησαν σταθερή παρουσία στο Top 6.

Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά πρώτο με 24,6%, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχησή του σε ευρύτερο κοινό. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ακολούθησε με 18,8%, ενώ υψηλά κινήθηκαν και τα «Άγιος έρωτας» και «Μια νύχτα μόνο». Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση του «Grand Hotel», που ανέβηκε σημαντικά στο γενικό σύνολο.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Μπαμπά σ’ αγαπώ Alpha 21,3 2 Να μ’αγαπάς Alpha 16,4 3 MasterChef Star 13,0 4 Μια νύχτα μόνο MEGA 11,9 5 Άγιος έρωτας Alpha 11,5 6 Η γη της ελιάς MEGA 10,5 7 Σούπερ ήρωες ANT1 9,1 8 Survivor ΣΚΑΪ 8,3 9 Έχω παιδιά MEGA 8,0 10 Grand Hotel ANT1 5,5 11 Παιχνίδια εκδίκησης ANT1 5,3 12 Ο πιο αδύναμος κρίκος OPEN 5,0 13 Ξένη ταινία – Ο άντρας έριξε τον Λευκό Οίκο OPEN 3,6

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)