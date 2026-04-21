Τηλεθέαση (20/4): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στη μάχη των πρωινών εκπομπών, ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση παραμένει έντονος, με την «Super Κατερίνα» να κατακτά την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 15,7%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα. Ακολουθεί «Το Πρωινό», ενώ το «Buongiorno» κινείται σε σταθερά επίπεδα. Πιο πίσω, οι υπόλοιπες εκπομπές μοιράζονται τα ποσοστά, δείχνοντας μια πιο κατακερματισμένη εικόνα στη ζώνη.

Στο σύνολο κοινού, οι ισορροπίες διαφοροποιούνται, με τους «Αταίριαστους» να ανεβαίνουν στην κορυφή με 15,7%, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική τους σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες.

«Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα» ακολουθούν κοντά, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό ανταγωνισμό μεταξύ των βασικών παικτών.

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Super Κατερίνα Alpha 15,7 2 Το Πρωινό ANT1 12,8 3 Buongiorno MEGA 9,5 4 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 7,5 5 10 παντού OPEN 6,4 6 Breakfast@Star Star 5,2

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο Κοινού (%)