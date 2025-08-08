Ζεφύρι: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη οδηγού μοτοσικλέτας 

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στις 21.30 το βράδυ της Πέμπτης (7/8), στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του δίκυκλου, ηλικίας 45 ετών. Στη συνέχεια ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας αβοήθητο στην άσφαλτο τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του ΙΧ.

 

