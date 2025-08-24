Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Εθνική… με δύο πρόσωπα ενόψει Eurobasket – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο πρόσωπα έδειξε η Εθνική Ελλάδας στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε στα ίσια την υπερδύναμη Γαλλία, στο δεύτερο υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των «τρικολόρ» που επικράτησαν 92-77 στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 20 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που αναχωρεί για την Κύπρο και την προσεχή Πέμπτη (28/8) αντιμετωπίζει την Ιταλία στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92

Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μήτογλου. Η Γαλλία μπήκε με τον Γιαμπουσελέ να μετρά 3/3 τρίποντα για το 3-9 (2’10’’). Ο Σλούκας απάντησε με τον ίδιο τρόπο και την ελληνική ομάδα να μετατρέπει το 6-11 (2’50’’) σε 16-11 (‘20’’) με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί με τη σειρά του από τα 6μ75.

Ο Τολιόπουλος οδήγησε στο +7 (20-13, 9’) και λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου το 26-17 (10’50’’) με τις δύο ομάδες να μετρούν από 4/6 τρίποντα. Οι Γάλλοι αντέδρασαν με το 30-22 (13’05’) να γίνεται 30-29 (14’30’’) ενώ παράλληλα ο Κώστας Αντετοκούνμπο συμπλήρωνε τρία φάουλ, για να τον ακολουθήσει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε ξανά και ξανά στη γραμμή, αφού δεν υπήρχε διαφορετικός τρόπος να τον σταματήσουν, με τον Σλούκα να δίνει για πρώτη φορά διψήφια τιμή στην διαφορά (46-36, 18’).

Η Γαλλία έκανε ένα 7-0 μπαίνοντας στο δεύτερο μισό του αγώνα για να προσπεράσει (49-50, 22′) με τον Τολιόπουλο να απαντά άμεσα (52-50, 22’15”). Λίγο αργότερα έκανε και αυτός τρίτο φάουλ, δίνοντας το δικαίωμα στον Μαλεντόν να πάει στη γραμμή για το 52-54 (22’45”). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκεί για να γράψει το 56-56 (25’10”) με τον πλέον θεαματικό τρόπο ξεσηκώνοντας το γήπεδο!

Οι Γάλλοι ήταν αυτοί όμως που… χάρηκαν στη συνέχεια για να φτάσουν με τη σειρά τους ως το +10 (58-68, 28′). Ανανέωσαν επιθέσεις μέσα από επιθετικά ριμπάουντ και έφτασαν να αγγίξουν το +13 με τον Ρισασέ να φτάνει στους 12 πόντους (58-71, 29′) με τον Παπανικολάου να γράφει τον επίλογο της τρίτης περιόδου από τα 6μ75 (61-71). Ο Τολιόπουλος έδωσε μία ακόμη ανάσα στην ελληνική ομάδα (66-77 (33′), αλλά οι “ τρικολόρ” είχαν τον έλεγχο, ευστοχώντας ακόμη και από πολύ μακριά (66-82, 35′).

Η Ελλάδα προσπάθησε, η Γαλλία διατήρησε τα ηνία και έφτασε στη νίκη με το τελικό 92-77.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Μαρινάκης

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13 (3), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 10 (3) Σλούκας 12 (1), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 8 (2), Σαμοντούροβ, Αντετοκούνμπο Γ. 20, Ζούγρης, Αντετοκούνμπο Κ. 3, Αντετοκούνμπο Θ. 1, Μήτογλου 2

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσισκό 4, Οκομπό 8, Καμπαρό 7 (1), Γιαμπουσέλε 14 (3), Κορντινιέ 5 (1), Μαλεντόν 16 (2), Ζαϊτέ 4, Ρισασέ 12 (1), Ορντ 2, Σαρ 10, Κουλιμπαλί 10 (*2)

