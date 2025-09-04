Λάκης Γαβαλάς: Το μήνυμα του σχεδιαστή για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι – «Συλλυπητήρια για τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας…»

Γνωστή έγινε σήμερα (4/9) η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο θρύλος της μόδας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών, με το θλιβερό νέο να προκαλεί παγκόσμια θλίψη.

Ο Λάκης Γαβαλάς αφού γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του «βασιλιά της μόδας», θέλησε να τον «αποχαιρετήσει» με μία ανάρτησή του στο προφίλ του στο Facebook.

Ο επιτυχημένος Έλληνας σχεδιαστής, στην δημοσίευσή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Συλλυπητήρια για τον καλύτερο εκπρόσωπο της μόδας, του αιώνα μας… Adio Giorgio Armani».

Στην ανακοίνωση με την οποία γνωστοποίησε τον θάνατο του θρύλου της μόδας, ο Όμιλος Αρμάνι αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως: «Με βαθιά θλίψη, ο Όμιλος Αρμάνι ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, του ιδρυτή και της ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο κ. Αρμάνι, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις συλλογές της και τα ποικίλα και διαρκώς ανανεωμένα έργα στο είναι και στο γίγνεσθαι».