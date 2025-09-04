Πέθανε ο σπουδαίος σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι

Πέθανε ο ο σπουδαίος σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών. Ο «βασιλιάς της μόδας» ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός σχεδιαστής: υπήρξε καθοριστική μορφή του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, ένας άνθρωπος που επαναπροσδιόρισε την έννοια της κομψότητας, αναθεωρώντας τους κανόνες του ντυσίματος και αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε διαφορετικές γενιές.

Ο διάσημος σχεδιαστής και επιχειρηματίας από τον περασμένο Ιούνιο ανάρρωνε στο σπίτι του, ύστερα από νοσηλεία του σε νοσοκομείο στο Μιλάνο, και για αυτό δεν είχε δώσει το παρών στην εβδομάδα μόδας.

«Απεβίωσε περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα»

Την είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός εκ των πρωταγωνιστών της «Haute Couture», ανακοίνωσε ο Όμιλος Αρμάνι, σημειώνοντας ότι έφυγε από την ζωή περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Με βαθιά θλίψη, ο Όμιλος Αρμάνι ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, του ιδρυτή και της ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο κ. Αρμάνι, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις συλλογές της και τα ποικίλα και διαρκώς ανανεωμένα έργα στο είναι και στο γίγνεσθαι».

Όπως ανακοινώθηκε, η αίθουσα αποχαιρετισμού θα είναι ανοιχτή από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στη Via Bergognone 59, στον χώρο του Armani/Teatro. Σύμφωνα με τη ρητή επιθυμία του κ. Armani, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο

Ποιος ήταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ή Τζόρτζο Αρμάνι (ιταλικά: Giorgio Armani‎‎) γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1934. Ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά του κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής του (gorgo barbadipolo) το 1975 και θεωρείτο ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, ΄ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική, ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του έργου του Α. Τζ. Κρόνιν «Η Ακρόπολη». Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό. Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα. Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

Η καριέρα του

Αφού υπηρέτησε στο στρατό για δύο χρόνια, ο Τζόρτζιο Αρμάνι έγινε διακοσμητής βιτρίνας και πωλητής στο La Rinascente, ένα πολυκατάστημα στο Μιλάνο, το 1957. Την ίδια χρονιά, στο κατάστημα αυτό, ήταν υπεύθυνος για την παρουσίαση των πρώτων ενδυμάτων της καινοτόμου φινλανδικής εταιρείας υφασμάτων, ενδυμάτων και ειδών οικιακής διακόσμησης Marimekko. Στη συνέχεια, έγινε πωλητής στο τμήμα ανδρικών ενδυμάτων. Σε αυτή τη θέση, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον τομέα του μάρκετινγκ της βιομηχανίας της μόδας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο Τζόρτζιο Αρμάνι μετακόμισε στην εταιρεία Nino Cerruti, όπου σχεδίαζε ανδρικά ενδύματα. Οι δεξιότητές του ήταν περιζήτητες και για την επόμενη δεκαετία, ενώ συνέχιζε να εργάζεται για την Cerruti, ο Τζόρτζιο Αρμάνι εργάστηκε και ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεισφέροντας σχέδια σε έως και δέκα κατασκευαστές ταυτόχρονα.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Τζόρτζιο Αρμάνι γνώρισε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, έναν αρχιτεκτονικό σχεδιαστή, γεγονός που σηματοδότησε την αρχή μιας προσωπικής και επαγγελματικής σχέσης που διήρκεσε πολλά χρόνια. Το 1973, ο Γκαλεότι τον έπεισε να ανοίξει ένα γραφείο σχεδιασμού στο Μιλάνο, στην οδό Corso Venezia 37. Αυτό οδήγησε σε μια περίοδο εκτεταμένης συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αρμάνι εργάστηκε ως ανεξάρτητος σχεδιαστής για διάφορους οίκους μόδας, όπως Allegri, Bagutta, Hilton, Sicons, Gibò, Montedoro και Tendresse. Ο διεθνής Τύπος αναγνώρισε γρήγορα τη σημασία του Αρμάνι μετά τις επιδείξεις μόδας στη Sala Bianca του Παλατιού Pitti στη Φλωρεντία. Η εμπειρία αυτή επέτρεψε στον Αρμάνι να αναπτύξει το στυλ του με νέους τρόπους. Τότε ένιωσε έτοιμος να αφιερώσει την ενέργειά του στη δική του μάρκα και στις 24 Ιουλίου 1975 ίδρυσε την Giorgio Armani S.p.A. στο Μιλάνο, μαζί με τον φίλο του Γκαλεότι. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, παρουσίασε την πρώτη του συλλογή ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1976 με το όνομά του. Επίσης, δημιούργησε μια γυναικεία σειρά για την ίδια σεζόν.

Οι Ιταλοί κατασκευαστές είχαν αρχίσει να επενδύουν σε τοπικούς σχεδιαστές και το έκαναν με ασυνήθιστα ευνοϊκούς όρους. Χρηματοδοτούσαν την παραγωγή και το μάρκετινγκ και πλήρωναν στους σχεδιαστές ένα ποσοστό των κερδών. Νέοι σχεδιαστές όπως ο Armani μπορούσαν να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους χωρίς χρέη, με φιλόδοξες επιδείξεις μόδας και διαφημιστικές καμπάνιες.

Με τα χρόνια, ο σχεδιαστής έχει καταστήσει σαφές ότι επιλέγει όχι μόνο να υποστηρίζει τη βιομηχανία της μόδας, αλλά και να συνεισφέρει στον τομέα της τέχνης. Οι πληροφορίες που παρέχει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης δίνουν ένα παράδειγμα για το πώς το 1990 ο Αρμάνι υποστήριξε την έκθεση της Νέας Υόρκης «Pier Paolo Pasolini: The Eyes of a Poet» (Πιερ Πάολο Παζολίνι: Τα μάτια ενός ποιητή). Η έκθεση αυτή ήταν μια αναδρομή στην ζωή του καλλιτέχνη Παζολίνι και συγκεκριμένα παρουσίαζε στο κοινό είκοσι δύο ταινίες. Αν και ο Pasolini ήταν γνωστός για πολλά πράγματα, το γεγονός ότι δημιούργησε έργα κυρίως με τη μορφή ταινιών ή γραπτών δείχνει μια άλλη πλευρά του Armani, αποδεικνύοντας την εκτίμησή του για τις τέχνες.

Ο Αρμάνι καθιέρωσε μια καινοτόμο σχέση με τη βιομηχανία της μόδας, που χαρακτηρίστηκε από τη συμφωνία του 1978 με την Gruppo Finanzario Tessile (GFT), η οποία κατέστησε δυνατή την παραγωγή πολυτελών έτοιμων ενδυμάτων σε ένα περιβάλλον παραγωγής υπό την προσεκτική επίβλεψη του σχεδιαστή της εταιρείας. Το 1979, μετά την ίδρυση της Giorgio Armani Corporation, ο Αρμάνι άρχισε να παράγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρουσίασε τη βασική σειρά για άνδρες και γυναίκες. Η μάρκα έγινε ένα από τα κορυφαία ονόματα στη διεθνή μόδα με την εισαγωγή αρκετών νέων σειρών προϊόντων, όπως η G. A. Le Collezioni, η Giorgio Armani Underwear and Swimwear και η Giorgio Armani Accessories. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η εταιρεία υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία με την L’Oréal για τη δημιουργία αρωμάτων και καλλυντικών Armani Beauty και παρουσίασε τις σειρές Armani Junior, Armani Jeans και Emporio Armani, ακολουθούμενες το 1982 από την παρουσίαση των Emporio Underwear, Swimwear και Accessories.

Ένα νέο κατάστημα άνοιξε στο Μιλάνο για τη σειρά Emporio, ακολουθούμενο από την πρώτη μπουτίκ Giorgio Armani. Η μέριμνα του Armani για τον τελικό χρήστη κορυφώθηκε με την ανάπτυξη ενός πιο νεανικού προϊόντος με το ίδιο επίπεδο στιλιστικής ποιότητας με τη σειρά υψηλής ποιότητας, αλλά σε πιο προσιτή τιμή. Λόγω της φύσης της σειράς Emporio, ο Armani θεώρησε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει νέες και μη συμβατικές μεθόδους διαφήμισης. Αυτές περιλάμβαναν τηλεοπτικά σποτ και τεράστιες διαφημίσεις στους δρόμους, μαζί με ένα περιοδικό της εταιρείας που αποστέλλετο ταχυδρομικά στους καταναλωτές και στους πιστούς πελάτες του Armani.

Ο Αρμάνι θεωρούσε επίσης ότι η σχέση με τον κινηματογράφο ήταν απαραίτητη, τόσο για λόγους προώθησης όσο και για δημιουργική έμπνευση. Το 1980, ο Αρμάνι συμμετείχε στη δημιουργία των κοστουμιών της ταινίας American Gigolo, ειδικά για τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Γκιρ που υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζούλιαν Κέι. Η παραγωγή του έργου του μέσω του κινηματογράφου συνέβαλε στη διαφήμιση του ονόματος του Αρμάνι, με τον Γκιρ να ανοίγει ένα συρτάρι με πουκάμισα Αρμάνι, τέλεια διπλωμένα, με τις ετικέτες να φαίνονται, πριν συνθέσει τέσσερα εντελώς Αρμάνι σύνολα στην ταινία. Αυτή η σύνδεση με την κινηματογραφική βιομηχανία προώθησε το όνομά του και το εμπορικό σήμα του σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό. Ο Αρμάνι σχεδίασε κοστούμια για περισσότερες από εκατό ταινίες, μία από τις πιο σημαντικές των οποίων ήταν η ταινία The Untouchables (1987).

Το 1983, ο σχεδιαστής τροποποίησε τη συμφωνία του με την GFT. Άρχισαν να παράγουν τόσο τη σειρά Mani για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τη σειρά υψηλής ποιότητας έτοιμων ενδυμάτων, που μετονομάστηκε σε Borgonuovo 21, από τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, παρά το θάνατο του Γκαλεότι το 1985, ο Αρμάνι συνέχισε να επεκτείνει τους εμπορικούς ορίζοντες και τις συμφωνίες αδειοδότησης. Άνοιξε την Armani Japan και παρουσίασε μια σειρά γυαλιών (1988), κάλτσες (1987), μια συλλογή δώρων (1989) και μια νέα «βασική» σειρά ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων για την Αμερική, γνωστή ως A/X Armani Exchange (1991). Μετά τη φρενήρη επέκταση της δεκαετίας του 1990 (αθλητικά ρούχα, ρολόγια, γυαλιά, καλλυντικά, είδη σπιτιού και νέες συλλογές αξεσουάρ), το 2000, η εικοστή πέμπτη επέτειος της μάρκας, σηματοδοτήθηκε από μια σειρά επενδυτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης μετοχών και της απόκτησης νέας παραγωγικής ικανότητας με σκοπό την ενίσχυση του ελέγχου του Armani επί της ποιότητας και της διανομής των προϊόντων του.

Η σειρά ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων σκι και casual σκι της Armani αναπτύχθηκε το 1995. Το πρότζεκτ του 1991, A/X: Armani Exchange, αντιπροσώπευε την προσπάθεια της Armani να εισχωρήσει στην αμερικανική μαζική αγορά, προσφέροντας χαμηλότερες τιμές για χαλαρά, κομψά ρούχα.

Το 1996, ο μακροχρόνιος φίλος του Έρικ Κλάπτον συνέθεσε τραγούδια για τις επιδείξεις μόδας του Αρμάνι και από τότε ντύνεται με ρούχα του Αρμάνι. Αργότερα εκείνο το έτος, ο Κλάπτον άνοιξε δύο καταστήματα Emporio Armani στη Νέα Υόρκη. Το 1998, ο Αρμάνι διοργάνωσε ένα πάρτι για τη δημοπρασία κιθάρων Crossroads του Κλάπτον.

Το Oxford Art Journal σημείωσε στο άρθρο του «Hermes in Asia: Haute Couture, High Art and The Marketplace» ότι ο σχεδιαστής εμπνεύστηκε από άλλες κουλτούρες για μερικά από τα έργα του και ανέφερε τα ιαπωνικά του σχέδια ως παραδείγματα. Ο Αρμάνι προετοιμάστηκε επίσης να εισέλθει στην κινεζική αγορά ανοίγοντας το πρώτο του κατάστημα στη χώρα αυτή το 1998. Ένα μικρό κατάστημα στο Πεκίνο ακολουθήθηκε από ένα flagship store στη Σαγκάη το 2004 και σχέδια για 40 καταστήματα έως το 2011. Το 2000, η Armani SpA παρουσίασε νέες σειρές καλλυντικών και επίπλων σπιτιού και επέκτεινε τη σειρά αξεσουάρ της.

Ο Αρμάνι έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή σε διεθνές επίπεδο, καθώς το έργο του έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της υψηλής ραπτικής και των αξεσουάρ. Το έργο του μπορεί να συγκριθεί με αυτό πολλών διάσημων καλλιτεχνών του παρελθόντος που δημιούργησαν άλλα είδη τέχνης. Λόγω της αξίας και της λεπτομέρειας της δουλειάς του, συχνά αποτελεί γέφυρα μεταξύ της μόδας και της τέχνης. Ένα παράδειγμα είναι το Μουσείο Guggenheim στη Νέα Υόρκη, το οποίο φιλοξένησε μια έκθεση με το έργο του Armani – η πρώτη για έναν εν ζωή σχεδιαστή – με μέση επισκεψιμότητα 29.000 άτομα την εβδομάδα. Αυτό αναφέρεται στο περιοδικό The Aesthetics of Smelly Art, στο Journal of Aesthetics and Art Criticism.

Το 2008, ο Αρμάνι σχεδίασε ένα κοστούμι ταυρομαχίας με την ονομασία «Goyesco», το οποίο φορούσε ο Ισπανός ταυρομάχος Cayetano Rivera Ordóñez στην «Corrida Goyesca» στη Ρόντα της Ισπανίας. Έχουν επίσης συνεργαστεί σε διάφορες επιδείξεις μόδας και άλλες εκδηλώσεις.

Το 2011, ο Αρμάνι έγινε ο πρώτος σχεδιαστής πολυτελών ειδών που δέχτηκε την πρόκληση Green Carpet Challenge της Livia Firth για την προώθηση της βιώσιμης μόδας που δημιουργείται από ανακυκλωμένα πλαστικά και υφάσματα. Τα σχέδιά του για την πρόκληση ήταν ένα φόρεμα για εκείνη και ένα σμόκιν για τον τότε σύζυγό της, τον ηθοποιό Colin Firth.

Το 2009, ο Αρμάνι διέθετε ένα δίκτυο λιανικής πώλησης με 60 μπουτίκ Giorgio Armani, 11 Collezioni, 122 Emporio Armani, 94 A/X Armani Exchange, 1 Giorgio Armani Accessori και 13 καταστήματα Armani Junior σε 37 χώρες. Το 2017, είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσωπική περιουσία 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2015, ο Αρμάνι συμμετείχε στο Δημόσιο Πρόγραμμα Φωτογραφίας του Παρισιού. Η εκδήλωση αυτή συνέβαλε στην παρουσίαση μιας σειράς ειδικών εκθέσεων. Ως επίσημος συνεργάτης, το ACQUA #6 του Αρμάνι παρουσίασε έργα που εστιάζουν στο θέμα του νερού στη φωτογραφία.

Το 2001, ο Αρμάνι ανακηρύχθηκε ο πιο επιτυχημένος σχεδιαστής ιταλικής καταγωγής.

Το 2019, ο Armani παρουσίασε την πρώτη του συλλογή κοσμημάτων υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Haute Couture στο Παρίσι. Η συλλογή «Josephine» του 2022, εμπνευσμένη από τη Joséphine de Beauharnais, ενσωμάτωσε μοτίβα paisley με χαλκηδόνιο και γκρι διαμάντια. Από τότε, τα κοσμήματα υψηλής ποιότητας του έχουν φορεθεί από διασημότητες, όπως η Σοφία Λόρεν, η Μπρι Λάρσον και η Μπρουκ Σιλντς, σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ.

Προσωπική ζωή

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας άνθρωπος που κρατάει πολύ τον εαυτό του σε εγρήγορση, αλλά σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Vanity Fair ισχυρίστηκε ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες. Είχε μια μακροχρόνια σχέση με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη, τον σχεδιαστή μόδας Σέρτζιο Γκαλέοτι, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1985. Είχε επίσης μερικούς συγγενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την οικογένεια του Αρμάνι, περνούσε πολύ χρόνο στο γιοτ του, μήκους άνω των 60 μέτρων, και λάτρευε την ιστιοπλοΐα.