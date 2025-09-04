Σάκης Κατσούλης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του – Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σάκης Κατσούλης Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Φωτογραφία: Instagram/sakiskats

Ο Σάκης Κατσούλης το βράδυ της Τρίτης (2/9) είχε αποκαλύψει σε Instagram story πως διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα. Κάποιες ώρες μετά είχε επανέλθει με νέα ανάρτηση, στην οποία έδινε κάποιες καινούργιες πληροφορίες στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύντροφός του και γνωστή influencer και επιχειρηματίας Μαριαλένα Ρουμελιώτη, το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δικό της story στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς τους φίλους, για την κατάσταση της υγείας του δύο φορές νικητή του Survivor.

Στην ανάρτησή της, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε μία φωτογραφία του μέλλοντα συζύγου της, από την ώρα που οδηγεί, και έγραψε: «Αγάπες μου ο Σακούλης είναι καλύτερα! Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας…».

Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάκης Κατσούλης είχε αναφέρει στο story του πως: «Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση και τόσες χιλιάδες μηνύματα!!! Είστε όλοι υπέροχοι και σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου… Μου δώσατε πολύ δύναμη!!!

Επίσης δεν περίμενα ότι υπάρχουν τόσο πολλά κρούσματα και τόσος πολύς κόσμος που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο!!!

Τελικά το πόρισμα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αιτία, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία και το χειρότερο ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής.

Παρ’ όλα αυτά από τα χιλιάδες μηνύματα και εκατοντάδες τηλεφωνήματα που προσπαθώ και θα απαντήσω σε έναν έναν ξεχωριστά, ήρθε ένας άνθρωπος και με βρήκε στο μαγαζί, όταν είδε τη δημοσίευση, που πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να με βοηθήσει. Θα σας έχω σύντομα νεότερα!!! Πίστη και υπομονή…».

Σάκης Κατσούλης

18:47 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

17:28 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

15:43 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

14:22 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

