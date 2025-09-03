Σάκης Κατσούλης: «Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής» – Η νέα ανάρτηση για το πρόβλημα υγείας του

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σάκης Κατσούλης
Φωτογραφία: Instagram/sakiskats

Πριν από λίγες ώρες ο Σάκης Κατσούλης μέσα από ένα story του στο Instagram, είχε κάνει γνωστό ότι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα. Ο επιχειρηματίας και δύο φορές νικητής του Survivor, το βράδυ της Τετάρτης (3/9) επανήλθε με μία καινούργια ανάρτηση, με την οποία θέλησε να ευχαριστήσει τους ακολούθους του για το ενδιαφέρον τους και παράλληλα να τους ενημερώσει για τα νεότερα.

Στο Instagram story του, ο Σάκης Κατσούλης ανέφερε ότι: «Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση και τόσες χιλιάδες μηνύματα!!! Είστε όλοι υπέροχοι και σας ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου… Μου δώσατε πολύ δύναμη!!!

Επίσης δεν περίμενα ότι υπάρχουν τόσο πολλά κρούσματα και τόσος πολύς κόσμος που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο!!!

Τελικά το πόρισμα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αιτία, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία και το χειρότερο ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής.

Παρ’ όλα αυτά από τα χιλιάδες μηνύματα και εκατοντάδες τηλεφωνήματα που προσπαθώ και θα απαντήσω σε έναν έναν ξεχωριστά, ήρθε ένας άνθρωπος και με βρήκε στο μαγαζί, όταν είδε τη δημοσίευση, που πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να με βοηθήσει. Θα σας έχω σύντομα νεότερα!!! Πίστη και υπομονή…».

Σάκης Κατσούλης

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη του ανάρτηση, ο νικητής του Survivor είχε γράψει: «Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά, ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είσαι 20 χρονών!!!

Καλό είναι να γίνονται καμιά φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα… Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα…

Διάγνωση; “Αιφνίδια Βαρηκοΐα”. Αιτία; Άγνωστη. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, παρακαλώ πείτε μου και εσείς».

Σάκης Κατσούλης

22:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

21:51 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

20:41 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

20:27 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

