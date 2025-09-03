Κώστας Κρομμύδας: «Το τελευταίο διάστημα ήταν λίγο δύσκολο όταν πήγαινα στο γύρισμα…»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Τετάρτης (3/9) ο Κώστας Κρομμύδας. Ο καλλιτέχνης ασχολούνταν για χρόνια με την υποκριτική, όμως το 2011 ξεκίνησε να ασχολείται με την συγγραφή βιβλίων και το 2012 εκδόθηκε η πρώτη του προσπάθεια.

Δέκα τέσσερα χρόνια μετά, ο ηθοποιός και συγγραφέας έχει δημιουργήσει 14 βιβλία και στην σημερινή του συνέντευξη μίλησε για την απόφασή του να κάνει την μετάβαση από τον κόσμο της υποκριτικής σε αυτόν της συγγραφής.

Ο Κώστας Κρομμύδας μιλώντας με την Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε πως: «Με φώτισε ο Θεός και έκανα τη μετάβαση από την υποκριτική στη συγγραφή. Ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν λίγο δύσκολο όταν πήγαινα στο γύρισμα. Ήμουν πορωμένος ως ηθοποιός και πιστεύω ότι θα είμαι πορωμένος αν προκύψει κάτι ωραίο».

«Δυστυχώς τα πράγματα το τελευταίο διάστημα δεν ήταν έτσι όπως τα φανταζόμουν και μπορεί να ήμουν εγώ λάθος. Εγώ δεν κρίνω και λέω “α οι δουλειές και όλα αυτά”… Μπορεί μην ήμουν εγώ σωστός. Μπορεί να περίμενα άλλα πράγματα και τελικά να μην ήταν έτσι όπως τα είχα φανταστεί. Δεν ήμουν χαρούμενος όμως. Και θεωρώ ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην προσπαθήσεις τουλάχιστον!», συνέχισε ο συγγραφέας.

Επιπλέον, ο Κώστας Κρομμύδας εξήγησε ότι: «Μπορεί να μην τα καταφέρεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό και είναι το λάθος αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, κάνουν κάτι και νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην μπορείς να αλλάξεις στη ζωή σου και να κάνεις κάτι διαφορετικό! Είμαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνω!».