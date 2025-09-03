Τράβις Κέλσι: Έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για τον αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ – Οι πιθανοί κουμπάροι στον γάμο τους

Ο σταρ του NFL Τράβις Κέλσι μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον αρραβώνα του με τη σούπερ σταρ της ποπ, Τέιλορ Σουίφτ, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους παγκοσμίως.

Η πρόταση γάμου, που έγινε στον κήπο της έπαυλής του στο Μιζούρι, και «γονάτισε» τα social media, όπως άλλωστε γονάτισε και ο ίδιος μπροστά στη Σουίφτ, έφερε το ζευγάρι ένα βήμα πιο κοντά στο γάμο, δύο χρόνια μετά την ξαφνική αλλά ρομαντική τους σχέση.

Η κοινή ανάρτηση των Σουίφτ-Κέλσι, βρίσκεται στην 9η θέση με τα περισσότερα like στο Instagram.

Έσπασε τη σιωπή του

Σε ένα teaser από το επεισόδιο της Τετάρτης του podcast «New Heights», ο Κέλσι μίλησε για την πρόταση και έκανε μια δήλωση που ενθουσίασε τους «Swifties» σε όλο τον κόσμο.

«Εκτιμώ όλους όσοι επικοινώνησαν, έστειλαν κάτι, όλα τα posts, όλη τη χαρά που έχει δημιουργηθεί», είπε στον αδερφό του Τζέισον.

«Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να λέω σε όλους με ποιον θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου».

Η πλήρης συνέντευξη αναμένεται να κυκλοφορήσει στο YouTube την Τετάρτη το πρωί, αφήνοντας τους θαυμαστές να περιμένουν με ανυπομονησία περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι μυστικές προετοιμασίες της πρότασης γάμου

Αν και οι Κέλσι έχουν ήδη κυκλοφορήσει ένα επεισόδιο του podcast τους από τότε που ανακοινώθηκε ο αρραβώνας, η πρόταση γάμου δεν είχε αναφερθεί καθώς το επεισόδιο είχε ηχογραφηθεί πριν από την επίσημη ανακοίνωση, με τον Τράβις να παραμένει διακριτικός και πλήρως αφοσιωμένος στην έναρξη της σεζόν του NFL.

Όσον αφορά την πρόταση, έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι το ζευγάρι κράτησε τα ευχάριστα νέα μυστικά για εβδομάδες.

Ο Κέλσι έκανε την πρόταση κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης ενός ειδικού επεισοδίου της Σουίφτ στο podcast του με τον αδερφό του Τζέισον, με μια ομάδα να ετοιμάζει τον κήπο του για τη ρομαντική στιγμή αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, σύμφωνα με το Page Six.

Οι πιθανοί κουμπάροι του Τράβις

Ο Τζέισον Κέλσι παραδέχθηκε ότι ίσως να μην είναι ο κουμπάρος του Τράβις όταν παντρευτεί τη Σουίφτ, αλλά σίγουρα θέλει να του ζητηθεί. «Ελπίζω να είμαι ο κουμπάρος. Θα δούμε», είπε στο podcast Bussin’ With The Boys.

«Ο Τραβ έχει πολλούς φίλους, απλώς ελπίζω να έχω την ευκαιρία».

Ο Τράβις Κέλσι έχει αρκετές επιλογές για τον κουμπάρο του, συμπεριλαμβανομένου του παιδικού φίλου Άρικ Τζόουνς, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «καλύτερό του φίλο» στο New Heights.

Μπορεί επίσης να επιλέξει τον συμπαίκτη του στους Chiefs, Πάτρικ Μάχομς, με τον οποίο περνά χρόνο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, ενώ η Σουίφτ και η Μπρίτανι Μάχομς έχουν επίσης αναπτύξει στενή σχέση.

Οι θαυμαστές της Σουίφτ έχουν ήδη «χαρτογραφήσει» τον Τζέισον ως πιθανό κουμπάρο στον γάμο της τραγουδίστριας.