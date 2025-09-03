Ο άνδρας της έλεγε ψέματα πως είναι αυτοδημιούργητος ενώ ζούσε με τα λεφτά της μητέρας του – «Θέλω να τον χωρίσω και να πάρω τη μισή περιουσία»

Πριν από περίπου έξι χρόνια, μια γυναίκα 25 ετών, παντρεύτηκε τον 51χρονο αγαπημένο της, με τον οποίο έχουν ένα παιδί τεσσάρων ετών. Ωστόσο, κατάλαβε ότι την είχε ξεγελάσει οικονομικά, μόνο μετά τον γάμο.

Όταν τον πρωτογνώρισε, της είχε πει πως είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ότι ζούσε σε ένα ωραίο σπίτι με τρεις κρεβατοκάμαρες και δύο μπάνια.

“Ζούσε με τα λεφτά της μητέρας του”

“Εντυπωσιάστηκα επειδή ήταν αυτοδημιούργητος και ήθελα να μάθω από εκείνον”, εξηγεί η γυναίκα. Μετά παντρεύτηκαν και η πεθερά της, της αποκάλυψε την αλήθεια. Όπως αποδείχθηκε, ο Ουίλιαμ είχε πέντε χρόνια να δουλέψει και ζούσε εξ ολοκλήρου από την μητέρα του.

Χάρη σε εκείνη σπούδασε και έκανε μεταπτυχιακό. Ούτε κατά διάνοια δεν ήταν αυτοδημιούργητος. Τελικά, η πεθερά της πέθανε πριν από μερικά χρόνια, αφήνοντας τον άνδρα της την κληρονομιά της, με τα λεφτά της οποίας, αγόρασε το σπίτι τους. Εκείνη, λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, χρειάστηκε έξι χρόνια μέχρι να ολοκληρώσει το πτυχίο της.

Δούλευε κανονικά και προσπαθούσε ν’ αποφοιτήσει, ώστε να μην είναι αναγκασμένη να στηρίζεται στην μητέρα του Ουίλιαμ. Ακόμη, μετά τη γέννηση του παιδιού της, πάλευε με την επιλόχειο κατάθλιψη.

Όταν ο άνδρας της κληρονόμησε τα χρήματα, εκείνη ήθελε να την αξιοποιήσουν έξυπνα. Σκέφτηκε να αγοράσουν ένα σπίτι για να το νοικιάζουν, ώστε να έχουν μια ακόμη πηγή εισοδήματος.

“Ήθελε να παίζει βιντεοπαιχνίδια όλη την ημέρα και να ζει μόνο από τα λεφτά της κληρονομιάς”, περιγράφει η γυναίκα. Μετά, προέκυψε μια νέα ευκαιρία, να αγοράσει μια επιχείρηση – κάτι που ήθελε τόσο εκείνη, όσο και ο Ουίλιαμ.

Κατέληξαν να χρησιμοποιήσουν τις περιορισμένες οικονομίες της και το υπόλοιπο της κληρονομιάς του, για να καλύψουν το μισό κόστος και το υπόλοιπο, το αποπληρώνουν ως χρέος.

“Ήταν χειριστικός”

Το πρόβλημα είναι πως, ενώ στον άνδρα της αρέσει η επιχείρηση, δεν θέλει να προσπαθήσει πολύ σκληρά – θέλει να κάνει μόνο τα εύκολα. Αυτό την οδήγησε στο αναλάβει μόνη της, τα πρακτικά της επιχείρησης.

Ακόμη χειρότερα, η σχέση τους ήταν απαίσια για κάποια διάστημα. Τόσο ο δικός της ψυχοθεραπευτής, όσο και θεραπευτής ζεύγους, διαπίστωσαν πως, η συμπεριφορά του Ουίλιαμ ήταν κακοποιητική. “Ο θεραπευτής ζεύγους μας έδιωξε επειδή δεν ήταν πρόθυμος να ακολουθήσει καμία από τις συμβουλές του”, αποκαλύπτει η γυναίκα.

Για εκείνη, η τελευταία επιχειρηματική τους προσπάθεια, ήταν η “σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι”. Η συνεργασία τους, την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι, δεν της αρέσει να είναι κοντά στον άνδρα της και τώρα, θέλει πραγματικά να τον εγκαταλείψει.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον θέλει να πάρει διαζύγιο. Ψάχνοντας, της προέκυψαν ορισμένα ερωτήματα. Συγκεκριμένα, πιστεύει πως, το σπίτι τους πρέπει να θεωρηθεί “κοινή περιουσία των συζύγων”, επειδή εκείνη είχε εισόδημα, φρόντιζε το σπίτι και είχαν κοινούς λογαριασμούς. Ακόμη, είχαν ίση συμμετοχή στην ιδιοκτησία της επιχείρησής τους.

Γνωρίζει ωστόσο, πως ο άνδρας της πιστεύει πως, τόσο το σπίτι, όσο και η επιχείρηση είναι “δώρα” της μακαρίτισσας της μητέρας του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, η γυναίκα αναρωτιέται αν, το να προσπαθήσει να πάρει το 50% της περιουσίας, όπως και το να τον αναγκάσει να επιστρέψει στη δουλειά και να πληρώσει διατροφή, θα ήταν δικαιολογημένο, όταν θα κάνει αίτηση διαζυγίου.

“Θέλω να τον παρατήσω. Θέλω να είμαι δίκαιη. Είναι πολύ χειριστικός και δεν είμαι σίγουρη αν όλα αυτά είναι λάθος ή αν απλώς δεν θα τα ήθελε”, εξηγεί η γυναίκα.