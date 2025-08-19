Η πεθερά της σκορπά τον τρόμο στην οικογένεια – «Τρέμω να αφήσω την κόρη μου μόνη με την κακιά γιαγιά της»

Μία γυναίκα μοιράζεται τις οικογενειακές ανησυχίες της, στέλνοντας μήνυμα στη στήλη της Coleen, στην Mirror. “Η πεθερά μου είναι αρκετά εκφοβιστικό άτομο. Κάνω ό,τι μπορώ για να την αποφεύγω, όσο είναι δυνατόν. Είναι κυριαρχική και φαίνεται ότι δεν με συμπαθεί – δεν με θεωρεί καλή για τον γιο της”.

Έχει μια επιχείρηση διοργάνωσης πάρτι. Κάποια περίοδο, είχε ανάγκη από προσωπικό. Παρόλο που η διαίσθησή μου, μου έλεγε ότι δεν πρέπει, εγώ είχα πάει να τη βοηθήσω.

Η εμπειρία μου, ήταν φρικτή.

“Η κόρη μου την φοβάται”

Ήταν απαίσια μαζί μου, μου έβαζε τις φωνές μπροστά στους άλλους εργαζόμενους και με επέκρινε συνέχεια. Ενώ εγώ μπορώ να την αντέξω, είναι πολύ κακιά και με την εξάχρονη κόρη μου.

Από τότε που γεννήθηκε, δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον – ήταν πάντα πολύ απασχολημένη – δεν είχε χρόνο να της αφιερώσει. Έτσι, όπως είναι λογικό, η κόρη μου δεν έχει αποκτήσει στενή σχέση μαζί της» περιγράφει.

«Δεν την συμπαθεί ιδιαίτερα – αντίθετα, τη φοβάται και λίγο. Μία φορά που η πεθερά μου προσπάθησε να την αγκαλιάσει, η μικρή έβαλε τα κλάματα – ένιωσα άβολα. Το πρόβλημα είναι με τον άνδρα μου, ο οποίος έχει κανονίσει μια ρομαντική βραδιά» προσθέτει.

«Ενώ ανυπομονώ για την έξοδό μας, έχει ζητήσει από την μητέρα του να κρατήσει την κόρη μας. Φοβάμαι να την αφήσω μαζί της. Πώς μπορώ να το αποτρέψω, χωρίς να προσβληθεί κανένας;» αναρωτιέται.

Η απάντηση της Coleen

“Εγώ στη θέση σου, δεν θα την άφηνα με την πεθερά μου. Θα ζητούσα να την προσέχει κάποιος φίλος ή ένας άλλος συγγενής- κάποιος τέλος πάντων που να ξέρει καλά η κόρη σου και να νιώθει ασφάλεια μαζί του”.

“Να είσαι ειλικρινής με τον άνδρα σου. Εξήγησέ του ότι, η μητέρα του δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια και πως η κόρη σας τη φοβάται. Μέχρι λοιπόν ν’ αλλάξει η κατάσταση, πες του ότι δεν θέλεις να την αφήνεις μόνη της μαζί της”.