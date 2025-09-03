Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για λαθρεμπόριο καυσίμων – Τουλάχιστον 20 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ) για λαθρεμπόριο καυσίμων.

Έχουν γίνει έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις, ενώ συνεχίζεται η έρευνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος πελατών για φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πρόκειται για πρατήρια που πείραζαν το σύστημα εισροών-εκροών και έκλεβαν στην αντλία.