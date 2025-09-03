Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για λαθρεμπόριο καυσίμων – Τουλάχιστον 20 συλλήψεις

Enikos Newsroom

κοινωνία

peripoliko

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ) για λαθρεμπόριο καυσίμων.

Έχουν γίνει έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις, ενώ συνεχίζεται η έρευνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος πελατών για φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πρόκειται για πρατήρια που πείραζαν το σύστημα εισροών-εκροών και έκλεβαν στην αντλία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 καθημερινές ασκήσεις που επαναφέρουν τη μυϊκή μάζα μετά τα 50 πιο γρήγορα από το γυμναστήριο

Γυναίκα που πάλευε με χρόνιο στρες αποκαλύπτει τη νέα συνήθεια που της άλλαξε τη ζωή

Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Μπαίνει στην «πρίζα» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Αποκαλύψεις για την τεράστια «πόρτα»: Εξερευνητές ανακαλύπτουν γιγαντιαία δομή σε απομακρυσμένα βουνά

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα ψάρι σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών 

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/09) σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Παγκ...
06:39 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (3/9) στην Αθήνα και σε άλλες 13 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες ...
05:53 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 4...
05:22 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (3/9)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix