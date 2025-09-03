Γερμανία: Μυστήριο με τον θάνατο 6 υποψηφιών της AfD σε 13 ημέρες πριν από τις τοπικές εκλογές

Ένα απροσδόκητο κύμα θανάτων συγκλονίζει τη Γερμανία, καθώς 6 υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) πέθαναν μέσα σε μόλις 13 ημέρες, λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, οι τέσσερις υποψήφιοι Ralph Lange (66 ετών), Wolfgang Klinger (71), Stefan Berendes (59) και Wolfgang Seitz (59) κατέληξαν μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, όπως ανέφερε το European Conservative.

Την ίδια περίοδο πέθαναν και δύο αναπληρωματικοί υποψήφιοι του κόμματος. Οι αρχές δήλωσαν ότι δύο από τους θανάτους αποδίδονται σε φυσικά αίτια, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για τους υπόλοιπους.

Το BBC μετέδωσε ότι «δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας».

Η σειρά αυτών των θανάτων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία, καθώς οι εκλογικοί αξιωματούχοι υποχρεώθηκαν να επανεκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια αρκετές φορές, ενώ ορισμένες επιστολικές ψήφοι κρίθηκαν άκυρα.

Παράλληλα, η αστυνομία διεξάγει έρευνες, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι λεπτομέρειες δεν δημοσιοποιούνται «για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες».

Οι υποψήφιοι της AfD επρόκειτο να κατέβουν στις κάλπες στις 14 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ένα κρατίδιο με πληθυσμό 18 εκατομμυρίων, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20.000 υποψήφιοι. Αν και, σύμφωνα με το European Conservative, η AfD δεν αναμενόταν να είναι ανταγωνιστική στις συγκεκριμένες εκλογές, το κόμμα έχει καταγράψει σημαντική άνοδο από τις τελευταίες τοπικές εκλογές του 2022, ανεβαίνοντας από το 5,4% στο 16,8%, σύμφωνα με το BBC.

Η υπόθεση έχει τροφοδοτήσει σενάρια και συζητήσεις, ιδιαίτερα μετά την κίνηση της συμπροέδρου της AfD, Άλις Βάιντελ, να αναδημοσιεύσει το σχόλιο του οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ, ο οποίος ανέφερε ότι ο αριθμός των θανάτων είναι «στατιστικά αδύνατος».