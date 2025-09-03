Γερμανία: Μυστήριο με τον θάνατο 6 υποψηφιών της AfD σε 13 ημέρες πριν από τις τοπικές εκλογές

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Μυστήριο με τον θάνατο 6 υποψηφιών της AfD σε 13 ημέρες πριν από τις τοπικές εκλογές
Φωτογραφία: AP

Ένα απροσδόκητο κύμα θανάτων συγκλονίζει τη Γερμανία, καθώς 6 υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) πέθαναν μέσα σε μόλις 13 ημέρες, λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, οι τέσσερις υποψήφιοι Ralph Lange (66 ετών), Wolfgang Klinger (71), Stefan Berendes (59) και Wolfgang Seitz (59) κατέληξαν μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, όπως ανέφερε το European Conservative.

Την ίδια περίοδο πέθαναν και δύο αναπληρωματικοί υποψήφιοι του κόμματος. Οι αρχές δήλωσαν ότι δύο από τους θανάτους αποδίδονται σε φυσικά αίτια, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για τους υπόλοιπους.

Το BBC μετέδωσε ότι «δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας».

Η σειρά αυτών των θανάτων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία, καθώς οι εκλογικοί αξιωματούχοι υποχρεώθηκαν να επανεκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια αρκετές φορές, ενώ ορισμένες επιστολικές ψήφοι κρίθηκαν άκυρα.

Παράλληλα, η αστυνομία διεξάγει έρευνες, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι λεπτομέρειες δεν δημοσιοποιούνται «για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες».

Οι υποψήφιοι της AfD επρόκειτο να κατέβουν στις κάλπες στις 14 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, ένα κρατίδιο με πληθυσμό 18 εκατομμυρίων, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20.000 υποψήφιοι. Αν και, σύμφωνα με το European Conservative, η AfD δεν αναμενόταν να είναι ανταγωνιστική στις συγκεκριμένες εκλογές, το κόμμα έχει καταγράψει σημαντική άνοδο από τις τελευταίες τοπικές εκλογές του 2022, ανεβαίνοντας από το 5,4% στο 16,8%, σύμφωνα με το BBC.

Η υπόθεση έχει τροφοδοτήσει σενάρια και συζητήσεις, ιδιαίτερα μετά την κίνηση της συμπροέδρου της AfD, Άλις Βάιντελ, να αναδημοσιεύσει το σχόλιο του οικονομολόγου Στέφαν Χόμπουργκ, ο οποίος ανέφερε ότι ο αριθμός των θανάτων είναι «στατιστικά αδύνατος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 καθημερινές ασκήσεις που επαναφέρουν τη μυϊκή μάζα μετά τα 50 πιο γρήγορα από το γυμναστήριο

Γυναίκα που πάλευε με χρόνιο στρες αποκαλύπτει τη νέα συνήθεια που της άλλαξε τη ζωή

Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Μπαίνει στην «πρίζα» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Αποκαλύψεις για την τεράστια «πόρτα»: Εξερευνητές ανακαλύπτουν γιγαντιαία δομή σε απομακρυσμένα βουνά

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα ψάρι σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:23 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τρόμος σε παραλία: Καρχαρίας επιτέθηκε σε κοριτσάκι 8 ετών

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία του Τέξας, όταν ένα κορίτσι μόλις 8 ετών δέχτ...
06:47 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Πτώση drone στο Ροστόφ προκαλεί προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στα δρομολόγια των τρένων

Ένα drone συνετρίβη κοντά σε σταθμό τρένων στην περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας, προκαλώντας διακοπή...
06:31 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βολιβία: Καταδίκη δύο Ισπανών Ιησουιτών για συγκάλυψη ιερέα που κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες παιδιά

Δύο ηλικιωμένοι Ισπανοί ιησουίτες καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Βολιβίας σε ποινή φυλάκιση...
06:23 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Κατηγορεί τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ πως συνωμοτεί με τους Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον κινέζο ομ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix