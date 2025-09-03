Ακοή: 4 τροφές που βελτιώνουν την υγεία των αυτιών, σύμφωνα με ωτορινολαρυγγολόγο

Σε έναν κόσμο γεμάτο θορύβους, η προστασία της ακοής είναι πιο σημαντική από ποτέ. Πέρα από την ηλικία και την έκθεση στον θόρυβο, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία της ακοής μας. Μια ωτορινολαρυγγολόγος αποκαλύπτει τις τέσσερις τροφές που προστατεύουν τα αυτιά μας.

4 τροφές που βελτιώνουν την ακοή και την υγεία των αυτιών, σύμφωνα με γιατρό

Η Dr. Shree Rao, κορυφαία χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος και ειδικός στα κοχλιακά εμφυτεύματα (σχεδιασμένα για άτομα με σοβαρή έως μεγάλη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα), μοιράστηκε τις τέσσερις τροφές που μπορούν να βοηθήσουν να διατηρήσετε τα αυτιά σας υγιή. «Βεβαιωθείτε ότι τρώτε αυτές τις τέσσερις τροφές κάθε μέρα για να έχετε καλή ακοή», είπε η γιατρός.

Φυλλώδη λαχανικά

Ψάρια και αυγά

Φρούτα και λαχανικά

Ξηροί καρποί και σπόροι

Φυλλώδη λαχανικά

Τα φυλλώδη λαχανικά είναι μια εξαιρετική προσθήκη στη διατροφή σας. Τα οφέλη τους δεν περιορίζονται μόνο στα μάτια, τα οστά και την καρδιά. Η Dr. Rao σημειώνει ότι τα φυλλώδη λαχανικά, ειδικά το σπανάκι, μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των αυτιών. «Είναι πλούσια σε βιταμίνη B12 και φυλλικό οξύ, πολύ χρήσιμα για την κυτταρική υγεία. Αυτό αποτρέπει την απώλεια ακοής που προκαλείται από τον θόρυβο, καθώς και την απώλεια ακοής που σχετίζεται με την ηλικία», εξήγησε σε βίντεο στο YouTube.

Ψάρια και αυγά

Σύμφωνα με την ωτορινολαρυγγολόγο, η προσθήκη ψαριών και αυγών στη διατροφή μπορεί να κρατήσει τα αυτιά σας υγιή. Και τα δύο είναι πλούσια σε ωμέγα λιπαρά οξέα και βιταμίνη B12. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά, γνωστά για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους, είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη ακοή και την υγεία των αυτιών.

Φρούτα και λαχανικά

Η σημασία της προσθήκης φρούτων και λαχανικών στην καθημερινή διατροφή είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο εξαιρετικά για την υγεία του εντέρου, αλλά παρέχουν επίσης επαρκή θρέψη για τα αυτιά σας. Η Dr. Rao προτείνει την καθημερινή κατανάλωση ενός φρούτου.

Για παράδειγμα, μία μπανάνα. Ναι, η κατανάλωση μιας μπανάνας κάθε μέρα μπορεί να κρατήσει μακριά τις παθήσεις των αυτιών. Στη λίστα της βρίσκονται επίσης τα πορτοκάλια και οι γλυκοπατάτες. «Είναι πλούσια σε κάλιο, το οποίο είναι κυρίως χρήσιμο για την ισορροπία των υγρών του εσωτερικού αυτιού», εξήγησε η γιατρός.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Είναι αλήθεια! Η κατανάλωση μιας χούφτας ξηρών καρπών και σπόρων κάθε μέρα είναι ευεργετική για τα αυτιά σας. Η γιατρός προτείνει την κατανάλωση σπόρων όπως κολοκυθόσποροι, λιναρόσποροι, και ξηρών καρπών όπως κάσιους, αμύγδαλα. «Είναι πλούσια σε μαγνήσιο και ψευδάργυρο και θεωρούνται υπερτροφές. Βοηθούν πάρα πολύ στην πρόληψη της απώλειας ακοής που προκαλείται από τον θόρυβο», πρόσθεσε.

Η τακτική συμπερίληψή τους στη διατροφή σας μπορεί να ενισχύσει την υγεία των αυτιών, να μειώσει τη φλεγμονή, να υποστηρίξει τη λειτουργία των νεύρων και να προστατεύσει από τη γήρανση της ακοής με την πάροδο του χρόνου.

Προσθέστε αυτές τις τροφές στη διατροφή σας και βοηθήστε τα αυτιά σας να παραμείνουν υγιή και δυνατά.