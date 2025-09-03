ΔΕΘ 2025: Το πακέτο με τα μέτρα – Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για φοροελαφρύνσεις και μεσαία τάξη

Μόνιμες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης, με έμφαση στις οικογένειες αναμένεται να περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ το προσεχές Σάββατο.

Το ύψος των παρεμβάσεων θα κυμανθεί κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ, καθώς όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές αυτά τα χρήματα μπορούν να δοθούν με βάση και τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης και τα έσοδα, τα οποία έχουν προκύψει.

Στόχος της κυβέρνησης, όπως τονίζεται, είναι η αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για να δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.

Το ποσό αυτό προστίθεται στο «πακέτο» ύψους 1 δισ. που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο για την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και την χορήγηση 250 ευρώ κάθε χρόνο σε συνταξιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα.

Όπως σημειώνεται από πηγές της κυβέρνησης τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψηφιστούν στον Προϋπολογισμό και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο λόγος που δίνεται έμφαση στη μείωση των άμεσων φόρων είναι γιατί αυτή θα περάσει άμεσα στις τσέπες όλων των Ελλήνων που πληρώνουν φόρους, σε αντίθεση με τη μείωση των έμμεσων φόρων η οποία τις περισσότερες φορές ενθυλακώνεται από τους ενδιάμεσους. Είναι κάτι άλλωστε, που το είδαμε στο παρελθόν και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της ΕΕ όπως η Ισπανία, που πήρε πίσω τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Οι πολίτες θα έχουν πολύ μεγαλύτερο κέρδος από τις μειώσεις των άμεσων φόρων.

Από την κυβέρνηση τονίζεται ότι έχει πετύχει, με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα και αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: πρώτον στην ανάπτυξη που είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης και δεύτερον στα σημαντικά βήματα που έγιναν κυρίως την τελευταία διετία για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κλιμακώνεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο η οικονομία αλλά και η ανάπτυξη.

«Το χρέος μας στη ΔΕΘ είναι να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος, Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ και στους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει κάθε μέρα έως την Παρασκευή τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, σημείωσε ότι «από τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης, θα πάμε στην πολιτική λύση που θα παρουσιάσουμε το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «ήρθε το 2019 με προτάγματα να επουλώσει το κράτος-δικαίου που είχε τραυματιστεί με Τσίπρα-Καμμένο, να αντιμετωπίσει θέματα ανισοτήτων, να δημιουργήσει ανάπτυξη- η λέξη “ανάπτυξη” ήταν εμβληματική στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη – και μόνο αυτά δεν είδαμε».

Πρόσθεσε ότι «ενώ έχουν πέσει δισεκατομμύρια ευρωπαϊκοί πόροι και του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων ταμείων, αντί η χώρα να πηγαίνει μπροστά, η χώρα είναι ή στάσιμη ή παρακμάζει σε συγκεκριμένους τομείς». Μιλώντας για τη «διαφορετική πολιτική φιλοσοφία» του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η κάθε κοινωνική ομάδα δεν θα πάρει ένα αντίδωρο, θα πάρει μια πρόταση». «Δηλαδή για παράδειγμα, οι μικρομεσαίοι θέλουν τις 120 δόσεις. Οι 120 δόσεις είναι μια λύση που αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες νοικοκυριά, ώστε να μπορούν βιώσιμα να αποπληρώνουν το χρέος τους», συνέχισε.

Αναφορικά με τον 13ο μισθό «και τους διαφορετικούς αριθμούς αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος που εμφανίζει από μέρα σε μέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος», ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «πριν από 4 μήνες ήρθε ο αρμόδιος υπουργός με τον διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στη Βουλή και είπαν ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι 1,275 δισ. από τα οποία τα 500 εκατ. θα τα πάρει πίσω το κράτος μέσω φόρων και εισφορών».

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καλή σχέση με τα μαθηματικά, τονίζουν από την πλευρά τους κυβερνητικές πηγές. Ενώ σημειώνουν ότι σχετικά με την πρότασή του για την επαναφορά του 13ου μισθού, το μέτρο σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες κοστίζει 1,4 δισ. ευρώ και ο κ. Ανδρουλάκης υπολογίζει περίπου τα μισά.

Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει ΣΥΡΙΖΑ ας το κάνει, εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τι τάζει ο καθένας. Το ζήσαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ που θα έσκιζε τα μνημόνια και με τα «λεφτόδεντρα», σημειώνουν από την κυβέρνηση.

Αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος, η κυβέρνηση τονίζει ότι αυτό που αποτυπώνει την πρόοδο της χώρας σε αυτόν τον τομέα είναι οι δείκτες του συνολικού ελληνικού ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.

Για το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., ανήλθε σε 93,3%, με τον μέσο όρο του δείκτη για τις 27 χώρες της Ε.Ε να φτάνει για το ίδιο έτος το 125,6%. Αντίστοιχα, από το 2019 το Ληξιπρόθεσμο Ιδιωτικό Χρέος ως ποσοστό επί του συνολικού Ιδιωτικού Χρέους έχει παρουσιάσει σημαντική μείωση άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων, κλείνοντας σε 58,4% το τέταρτο τετράμηνο του 2024.

Όσον αφορά το θέμα της ακρίβεια, από την κυβέρνηση τονίζουν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα την εξαετία Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2025 προκλήθηκε, εξαιτίας της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης, αθροιστικός πληθωρισμός 21,2%. Ο αθροιστικός πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 26,7%.

Στον τομέα των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών, την εξαετία Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει αθροιστικό πληθωρισμό 39,2%, ίσο περίπου με τον αντίστοιχο αθροιστικό πληθωρισμό τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών στην ΕΕ που είναι 38,9%.

Παράλληλα, στον τομέα των καθαριστικών προϊόντων (απορρυπαντικά) ο αθροιστικός πληθωρισμός της εξαετίας 2019 – 2025 είναι για την Ελλάδα 8,9%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι 26,0%. Αντίστοιχη είναι η διαφορά για τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπου ο αθροιστικός πληθωρισμός της εξαετίας 2019-2025 είναι για την Ελλάδα -2,2%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι 20,1%, σημειώνουν πηγές της κυβέρνησης.

Οι διαφορές αυτές οφείλονται στα αυστηρά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας και των παραπλανητικών εκπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν από πολλές επιχειρήσεις ως μηχανισμός μετακύλισης ανατιμήσεων στους καταναλωτές. Υπογραμμίζεται ότι το ζήτημα των παραπλανητικών εκπτώσεων δεν τέθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ σε κανένα επίπεδο της δημόσιας συζήτησης.

Τέλος, από την κυβέρνηση τονίζεται ότι προκαλεί εντύπωση ακόμα το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ, για λόγους που δεν είναι εμφανείς σε κανέναν λογικό και καλόπιστο άνθρωπο, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για την εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης να νομοθετήσει την ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.