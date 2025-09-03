e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και την Παρασκευή

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί το ποσό των 78.618.000 ευρώ σε συνολικά 103.582 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • Την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  • Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 καθημερινές ασκήσεις που επαναφέρουν τη μυϊκή μάζα μετά τα 50 πιο γρήγορα από το γυμναστήριο

Γυναίκα που πάλευε με χρόνιο στρες αποκαλύπτει τη νέα συνήθεια που της άλλαξε τη ζωή

Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Μπαίνει στην «πρίζα» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Αποκαλύψεις για την τεράστια «πόρτα»: Εξερευνητές ανακαλύπτουν γιγαντιαία δομή σε απομακρυσμένα βουνά

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα ψάρι σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της πληρωμής του Οκτωβρίου και τι πρέπει να κάνουν

Εκτός της πληρωμής του επιδόματος στέγασης για τον μήνα Οκτώβρη από τον ΟΠΕΚΑ κινδυνεύουν να μ...
07:20 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Μπαίνει στην «πρίζα» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο «Εξοικονομώ» το οποίο θα αρχίσει να «τρέχει» το 2026. Σύμφωνα ...
20:53 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών: Οι μύθοι του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και η αλήθεια των αριθμών

«Το ΠΑΣΟΚ σήμερα σε μια δίωρη, μονότονη παράσταση, παρέθεσε στοιχεία που δήθεν αποδεικνύουν ότ...
18:48 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια

Νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix