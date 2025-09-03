Σεργκέι Λαβρόφ: Συνέχιση των συνομιλιών με Ουκρανία, αλλά με όρο την αναγνώριση εδαφικών αλλαγών

Η Μόσχα τονίζει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν, αλλά ξεκαθαρίζει πως οι «νέες εδαφικές πραγματικότητες» πρέπει να αναγνωριστούν και να δημιουργηθούν νέα συστήματα εγγυήσεων ασφαλείας. Τη θέση αυτή εξέφρασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στέλνοντας σαφές μήνυμα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «για να είναι διαρκής η ειρήνη, οι νέες εδαφικές πραγματικότητες πρέπει να αναγνωριστούν και να κατοχυρωθούν νομικά σε διεθνές επίπεδο», όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι «πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ως αναπόσπαστο στοιχείο μιας πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία».