EuroBasket 2025: Το πανόραμα της διοργάνωσης – Η Ιταλία πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία – Τα σενάρια που φέρνουν την Εθνική από 1η έως 4η

Το EuroBasket 2025 συνεχίζει να χαρίζει μεγάλες συγκινήσεις με τέσσερα συναρπαστικά ματς να καθορίζουν τα δεδομένα στους ομίλους. Η Ιταλία πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στην Ισπανία, η Γαλλία λύγισε την Πολωνία χάρη σε μία μυθική εμφάνιση του Γιαμπουσέλε, η Γεωργία συνέτριψε την Κύπρο και η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς πήρε άνετη πρόκριση στους «16».

Στη Λεμεσό, η Ιταλία επικράτησε της Ισπανίας με 67-63, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της στον 3ο όμιλο που της έδωσε και το εισιτήριο για τους «16». Οι Ισπανοί, με ρεκόρ 2-2, θα παίξουν τα ρέστα τους την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Ελλάδα για να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά τη νίκη των Ιταλών, χρειάζεται μόνο θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ιβηρες για να κλειδώσει την πρώτη θέση του ομίλου, αλλιώς κινδυνεύει να τερματίσει ακόμη και τέταρτο, εάν παράλληλα η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία. Το ματς ήταν συγκλονιστικό, με την Ισπανία να ξεκινά εντυπωσιακά (0-13) και την Ιταλία να απαντά με σκληρή άμυνα και κυριαρχία στα ριμπάουντ.

Με κορυφαίους τους Ντιούφ (14 πόντους, 8 ριμπάουντ) και Νιανγκ (10 πόντους, 10 ριμπάουντ), οι Ιταλοί έκαναν την ανατροπή στο τρίτο δεκάλεπτο και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, εκμεταλλευόμενοι την αστοχία της «ρόχα» στα τρίποντα (10/38) και στις βολές (13/22). Ο Γ. Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε κρίσιμη φάση 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και το αντιαθλητικό του Πάρα στον Σπίσου έσβησε τις ελπίδες των Ισπανών. Ο Τζιανπάολο Ρίτσι πρόσθεσε 11 πόντους για τους νικητές, ενώ ο Σάντι Αλντάμα πάλεψε για την Ισπανία με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63

Στον 4ο όμιλο, η Γαλλία νίκησε την Πολωνία με 83-76 στο Κατόβιτσε, σε ματς που έφερε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή μαζί με το Ισραήλ. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση πετυχαίνοντας 36 πόντους. Οι Πολωνοί ξεκίνησαν δυνατά και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 44-41, όμως ο φόργουορντ των Φιλαδέλφεια 76ερς πήρε την κατάσταση στα χέρια του στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας δύο συνεχόμενα τρίποντα στην τελευταία περίοδο και οδηγώντας τους «τρικολόρ» στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 41-44, 60-55, 83-76

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 3, Οκόμπο 14 (2), Λουβαβού-Καμπαρό, Γιαμπουσέλε 36 (6), Κορντινιέ 7 (1), Μάλεντον 2, Τζαϊτέ 8, Ρισασέ, Ορντ 10, Κουλιμπαλί 3.

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλιτσιτς): Πλούτα 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 8, Σοκολόφσκι 15 (2), Λόιντ 18 (2), Πονίτκα 16 (1), Γκιέλο, Λαζίνσκι 6 (2), Ολέινιτσακ 8 (2), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτζ

Στο άλλο ματς του 3ου ομίλου, η Γεωργία συνέτριψε την Κύπρο με 93-61 στη Λεμεσό, σε αγώνα που κρίθηκε από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά. Παρά το καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων που προηγήθηκαν 16-15, οι Γεωργιανοί έτρεξαν επιμέρους 27-10 και πήραν από νωρίς μεγάλο προβάδισμα. Πρωταγωνιστές ήταν οι Σενγκέλια και Μπιτάτζε, που συνδυάστηκαν για 48 πόντους, 17 ριμπάουντ και 9/12 τρίποντα, οδηγώντας την ομάδα τους σε μια εύκολη νίκη που την κρατά ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης.

Τα δεκάλεπτα (με πρώτη την Κύπρο): 13-15, 26-42, 41-68, 61-93

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασιαλής, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ 4, Γιανναράς 6 (2), Κουμής 1, Τίγκας 11 (1), Γουϊλις 19.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίτζιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 5 (1), Τζιντσαράτζε 5, Μπουργιανάτζε 5 (1), Σερμαντίνι 6, Σανάτζε 10 (2), Κορσάντια 2, Σενγκέλια 27 (5), Μπιτάτζε 21 (4), Μπάλντγουϊν 8 (1), Οτσχικίτζε 4

Τέλος, η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς πήρε μια άνετη νίκη με 87-79 απέναντι στην Ισλανδία και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» με ρεκόρ 2-2. Ο αστέρας των Λος Άντζελες Λέικερς τελείωσε το ματς με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, δίνοντας ρυθμό στην ομάδα του που ξέφυγε στο τρίτο δεκάλεπτο με +14 και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ο Αλεξέι Νίκολιτς πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ από τους Ισλανδούς ξεχώρισε ο Μάρτιν Χέρμανσον με 22.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87

Τα σενάρια για την Εθνική: Από 1η έως και… 4η στον Όμιλο

Η Εθνική Ομάδα ηττήθηκε από τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη και πλέον μπορεί να τερματίσει από την 1η έως και την 4η θέση του Γ’ Ομίλου στο Eurobasket 2025. Η ήττα αυτή δυσκολεύει την κατάσταση, καθώς η ομάδα θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στην κορυφή πριν την τελευταία αγωνιστική, όμως πλέον αντιμετωπίζει και τον κίνδυνο να πέσει στην 4η θέση.

Η νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας με 67-63 έβαλε την Ελλάδα σε δύσκολη θέση, αφού χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη απέναντι στους Ισπανούς το βράδυ της Πέμπτης (4/9, 21:30). Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της, καθώς με νίκη θα τερματίσει σίγουρα πρώτη, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Η τρέχουσα βαθμολογία του Γ’ Ομίλου είναι η εξής:

Ελλάδα 3-1 Ιταλία 3-1 Ισπανία 2-2 Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2 Γεωργία 2-2 Κύπρος 0-4

Με βάση τα αποτελέσματα μέχρι τώρα, τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής είναι:

• 1η θέση: Αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία, τερματίζει σίγουρα πρώτη, ό,τι κι αν γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια.

• 2η θέση: Αν χάσει από την Ισπανία με διαφορά έως 27 πόντους, νικήσουν η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία τη Βοσνία.

• 3η θέση: Αν χάσει από την Ισπανία με διαφορά τουλάχιστον 28 πόντους, νικήσουν η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία τη Βοσνία.

• 4η θέση:

– Αν χάσει από την Ισπανία, νικήσουν η Ιταλία την Κύπρο και η Βοσνία τη Γεωργία.

– Ή αν χάσει από την Ισπανία, χάσει η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Α’ Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 4-0* Σερβία 4-0* Λετονία 2-2 Εσθονία 1-3 Πορτογαλία 1-3 Τσεχία 0-4

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Λετονία – Τουρκία 73-93

Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία – Τσεχία 92-78

Εσθονία – Λετονία 70-72

Πορτογαλία – Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία – Εσθονία 75-89

Λετονία – Σερβία 80-84

Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία – Τουρκία 64-84

Πορτογαλία – Λετονία 62-78

Σερβία – Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία – Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία – Λετονία (18:00)

Τουρκία – Σερβία (21:15)

Β’ Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 4-0* Λιθουανία 3-1* Φινλανδία 3-1* Μαυροβούνιο 1-3 Σουηδία 1-3 Μεγάλη Βρετανία 0-4

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία – Σουηδία 105-83

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία – Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 5 9- 7 8

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία – Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία – Σουηδία (16:30)

Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

Γ’ Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1 * Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Βοσνία 2-2 Κύπρος 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία – Γεωργία 78-62

Κύπρος – Ελλάδα 69-96

Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία – Ελλάδα 53-94

Ισπανία – Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 77-80

Κύπρος – Γεωργία 61-93

Ιταλία – Ισπανία 67-63

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Δ’ Όμιλος

Η Κατάταξη

Γαλλία 3-1 * Πολωνία 3-1 * Ισραήλ 3-1 * Σλοβενία 2-2 Βέλγιο 1-3 Ισλανδία 0-4

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Βέλγιο – Γαλλία 64-92

Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ – Βέλγιο 64-71

Γαλλία – Σλοβενία 103-95

Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία – Βέλγιο 86-69

Ισραήλ – Γαλλία 82-69

Πολωνία – Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο – Ισραήλ 89-92

Ισλανδία – Σλοβενία 79-87

Γαλλία – Πολωνία 83-76

5η αγωνιστική (4/9)

Γαλλία – Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ – Σλοβενία (18:00)

Πολωνία – Βέλγιο (21:30)

*Έχουν προκριθεί στους «16».