Γρηγόρης Μόργκαν σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όταν πρωτοκοιταχτήκαμε, είδα το μέλλον μας μέσα στα μάτια σου» – Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση

Μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη, θέλησε να κάνει ο Γρηγόρης Μόργκαν μέσα από το προφίλ του στο Instagram, με αφορμή την πρώτη επέτειο του γάμου τους, που ήταν την Δευτέρα (1/9).

Ο σύζυγος της γνωστής δημοσιογράφου, στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, από τότε που ήταν απλό ζευγάρι μέχρι και σήμερα.

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «“Ένα ταξίδι στον χρόνο”. Όταν πρωτοκοιταχτήκαμε, είδα το μέλλον μας μέσα στα μάτια σου. Ένα μέλλον γεμάτο αγάπη, χαρά και στιγμές που τότε έμοιαζαν σαν όνειρο. Και όμως… αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα.

Από εκείνο το πρώτο βλέμμα, ξεκίνησε ένα ταξίδι που μας άλλαξε για πάντα. Ζήσαμε στιγμές αυθόρμητες και βαθιά αληθινές, γελάσαμε μέχρι δακρύων, ταξιδέψαμε, μοιραστήκαμε καλοκαίρια δίπλα στη θάλασσα, ώσπου ήρθε εκείνη η μέρα που είπαμε το μεγάλο “ναι” για μια ζωή. Και λίγο μετά, ήρθε το μεγαλύτερο θαύμα απ’ όλα: ο ερχομός του baby μας.

Όλα όσα είδα στα μάτια σου τότε, είναι τώρα η ζωή μας. Σήμερα γιορτάζουμε διπλά — την επέτειό μας και τη γιορτή σου. Χρόνια σου πολλά αγάπη μου. Για όλα όσα ζήσαμε και για όλα όσα έρχονται».