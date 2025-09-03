Γρηγόρης Μόργκαν σε Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όταν πρωτοκοιταχτήκαμε, είδα το μέλλον μας μέσα στα μάτια σου» – Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γρηγόρης Μόργκαν Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/morgan.grigoris

Μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη, θέλησε να κάνει ο Γρηγόρης Μόργκαν μέσα από το προφίλ του στο Instagram, με αφορμή την πρώτη επέτειο του γάμου τους, που ήταν την Δευτέρα (1/9).

Ο σύζυγος της γνωστής δημοσιογράφου, στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή, από τότε που ήταν απλό ζευγάρι μέχρι και σήμερα.

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «“Ένα ταξίδι στον χρόνο”. Όταν πρωτοκοιταχτήκαμε, είδα το μέλλον μας μέσα στα μάτια σου. Ένα μέλλον γεμάτο αγάπη, χαρά και στιγμές που τότε έμοιαζαν σαν όνειρο. Και όμως… αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γρηγόρης Μόργκαν
Φωτογραφία: Instagram/morgan.grigoris

Από εκείνο το πρώτο βλέμμα, ξεκίνησε ένα ταξίδι που μας άλλαξε για πάντα. Ζήσαμε στιγμές αυθόρμητες και βαθιά αληθινές, γελάσαμε μέχρι δακρύων, ταξιδέψαμε, μοιραστήκαμε καλοκαίρια δίπλα στη θάλασσα, ώσπου ήρθε εκείνη η μέρα που είπαμε το μεγάλο “ναι” για μια ζωή. Και λίγο μετά, ήρθε το μεγαλύτερο θαύμα απ’ όλα: ο ερχομός του baby μας.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γρηγόρης Μόργκαν
Φωτογραφία: Instagram/morgan.grigoris

Όλα όσα είδα στα μάτια σου τότε, είναι τώρα η ζωή μας. Σήμερα γιορτάζουμε διπλά — την επέτειό μας και τη γιορτή σου. Χρόνια σου πολλά αγάπη μου. Για όλα όσα ζήσαμε και για όλα όσα έρχονται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία του Έβρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Νέα μελέτη αποκαλύπτει για ποιες ειδήσεις προτιμούν να ενημερώνονται οι ναρκισσιστές

Παπαθανάσης: Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νέας Ιωνίας, ύψους 1.186.11...

Ενίσχυση της Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων: Η νέα εποχή του my1521

Τα chatbots μπορούν να χειραγωγηθούν μέσω κολακείας και κοινωνικής πίεσης

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
21:39 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρομάχη: Οι τρυφερές αναρτήσεις για τον γιο της – «Πότε πέρασε 1 χρόνος;»

Ενός έτους γίνεται σε 10 ημέρες ο γιος της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη. Το παιδί του ζευ...
20:47 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του: «Εννέα ημέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι…»

O Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου σ...
20:23 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκλονίζει η Βάσω Καζαντζίδη: «Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα, τα τελευταία 2 χρόνια είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά…»

Ο Στέλιος Καζαντζίδης έζησε μία μυθιστορηματική ζωή, η οποία πριν από λίγο καιρό έγινε και ται...
20:11 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ζωή Κρονάκη: «Ο γιος μου ήταν το τελευταίο μου ωάριο» – Η εξομολόγηση για την δεύτερη εγκυμοσύνη της

Στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαντώς Γαστεράτου «50 λεπτά» στο YouTube, ήταν καλεσμένη η Ζωή Κρο...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix