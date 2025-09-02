Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον πατέρα του: «Εννέα ημέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι…»

O Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει τη θλίψη. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας 9 ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, το απόγευμα της Τρίτης (2/9), έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην δημοσίευσή του ανέβασε μία φωτογραφία από τα τελευταία γενέθλια που γιόρτασε με τον πατέρα του, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Στο στιγμιότυπο οι δύο άνδρες απεικονίζονται χαμογελαστοί, μπροστά από την τούρτα. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής έγραψε: «9 ημέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι, αν και ξέρω ότι δεν θα ρθεις.

Αλλά εμείς σε περιμένουμε. Όπως κάνουν όλοι. Μου τραγούδησες για 46η και τελευταία φορά φέτος το happy birthday και το απόλαυσα, γιατί αναρωτιόμουν πόσες ακόμα τέτοιες στιγμές θα υπάρξουν.

Και δεν θα υπάρξει άλλη φορά που ο μπαμπάς μου θα με πάρει 00:01 να μου πει χρόνια πολλά. Ας είναι… άλλοι δεν είχαν ούτε τις μισές. Χαίρομαι γιατί κράτησα στη μνήμη μου, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο. Μπαμπάς. U did it your way…».