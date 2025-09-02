Δημήτρης Μακαλιάς: Γενέθλια και επέτειος γάμου με την Αντιγόνη Ψυχράμη – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (2/9) ημέρα για τον Δημήτρη Μακαλιά, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του και την 10η επέτειο γάμου του με την Αντιγόνη Ψυχράμη. Ο γνωστός ηθοποιός το μεσημέρι της Τρίτης, έκανε μία δημοσίευση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να εκφράσει και δημοσίως την χαρά του για τα δύο αυτά σημαντικά γεγονότα της ζωής του.

Στο Instagram post του, ο Δημήτρης Μακαλιάς δημοσίευσε δύο άκρως καλοκαιρινές φωτογραφίες, από την παραλία. Στο πρώτο στιγμιότυπο τον βλέπουμε μαζί με τα δύο του παιδιά, τον 8 ετών Χάρη και την 3 ετών Αριάδνη, ενώ στο δεύτερο ποζάρει με την Αντιγόνη Ψυχράμη.

Ο αγαπημένος ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρει: «44 σήμερα για εμένα και 10 χρόνια γάμου για εμάς. Πλήρης. Σ’ αγαπώ Αντιγόνη Ψυχράμη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Makalias (@dimitrismakalias)

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, ο Δημήτρης Μακαλιάς είχε μιλήσει για την κοινή του πορεία με την Αντιγόνη Ψυχράμη. Συγκεκριμένα, είχε πει ότι: «Με την Αντιγόνη δεν έχουμε περάσει ποτέ τόσο δύσκολα που να σου πω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που να λέμε ότι δεν πάει άλλο. Προσέχουμε πάρα πολύ τη σχέση μας, τη δουλεύουμε πάρα πολύ. Όταν βλέπουμε ότι κάτι πάει να ξεφύγει, χτυπάμε ο ένας καμπανάκι στον άλλον και λέμε ωραία, πάμε να το δουλέψουμε λίγο, πάμε να δούμε τι έχει συμβεί και το βρίσκουμε. Επίσης, δεν κοιμόμαστε ποτέ χώρια, δεν κοιμόμαστε ποτέ τσακωμένοι. Ένα λεπτό πριν κοιμηθούμε τα έχουμε λύσει όλα».