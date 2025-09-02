Άρης Μουγκοπέτρος: «Αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν μου έφερε»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο και το Φθινόπωρο με μία ανάρτηση στο Instagram. Σε αυτή επεσήμανε ότι οι προηγούμενοι μήνες δεν χάρισαν στη ζωή του χαμόγελα αλλά τον έφεραν αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα που δεν έβλεπε.

Σημειώνεται ότι ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε τραυματιστεί σοβαρά το Πάσχα όταν εξερράγη στα χέρια του κροτίδα, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί σε δύο δάχτυλα και να αποκτήσει προβλήματα στην όραση.

Στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος γράφει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Φθινόπωρο… Λένε ότι αυτή η εποχή είναι το τελευταίο πιο χαριτωμένο χαμόγελο του χρόνου…. Εμένα αυτή η χρονιά μόνο χαμόγελα δεν μου έφερε, αλλά μου έφερε την πραγματικότητα που υπήρχε και δεν έβλεπα… Το φθινόπωρο μας δείχνει πώς η πτώση δεν υποδηλώνει τέλος αλλά την αλλαγή και το ξεκίνημα μίας νέας αρχής …. Καλό μήνα σε όλους και καλό φθινόπωρο».