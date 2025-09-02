Προφυλακιστέος ο 36χρονος συνεργός του «Έντικ» – Υποστήριξε ότι δεν τον γνωρίζει

Προφυλακιστέος ο 36χρονος συνεργός του «Έντικ» – Υποστήριξε ότι δεν τον γνωρίζει

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ο 36χρονος, που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο και κατηγορείται ως μέλος συμμορίας λαθρεμπορίας τσιγάρων και στενός συνεργάτης του θεωρούμενου ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης, γνωστού ως «Έντικ», που διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Ο 36χρονος, αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με πλούσια δράση και άλλα αδικήματα, αρνήθηκε κατά την απολογία του οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση και υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση.

Στον κατηγορούμενο αποδίδεται ρόλος επιθέσεων και ξυλοδαρμών κατά αντίπαλων ομάδων, ενώ από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει συμμετοχή του σε εκβιασμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση, ο 36χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών ενώ «διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων».

Πηγή: ΑΠΕ

