Πάτρα: Θλίψη στην κηδεία της 86χρονης που έγινε «ασπίδα» για να σωθεί η 7χρονη – «Πού είναι η γιαγιά;» ρωτά το κοριτσάκι

Θλίψη και οδύνη στην κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπούλου, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων το βράδυ της Παρασκευής, όταν παρασύρθηκε από μηχανή, και έγινε «ασπίδα» για να σωθεί η 7χρονη Μαρία, στην Πάτρα.

Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου και άνθρωποι που την ήξεραν την αποχαιρέτησαν με λύπη και συγκίνηση, ενώ εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια.

Η 7χρονη που τραυματίστηκε, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η γιαγιά της 7χρονης, Μαρία Αγγελοπούλου, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι το κοριτσάκι λέει συνέχεια ότι «έρχεται μηχανή επάνω μου» και ρωτάει «που είναι η γιαγιά;».

Την ίδια ώρα συντετριμμένος ήταν ο πατέρας της μικρής, ο οποίος ξέσπασε σε λυγμούς. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η κόρη του δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια και της έχουν πει ότι η γιαγιά Τιτίκα είναι βαριά τραυματισμένη και πως νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο, σύμφωνα με το tempo24.