Τραγωδία στην Κατερίνη: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός ένας 61χρονος

Enikos Newsroom

κοινωνία

EKAB- ασθενοφόρο

Νεκρός ανασύρθηκε χθες (01/09) το πρωί ένας 61χρονος οδηγός έπειτα από καραμπόλα τριών οχημάτων, στην παλιά εθνική οδό Κατερίνης-Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το όχημα του 61χρονου -κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- εξετράπη της πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο άλλα οχήματα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο άνδρας, ενώ από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τέλος, η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα φανεί στην νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί το μήκος του αντίχειρα σας να δείξει πόσο μεγάλος είναι ο εγκέφαλος σας; Τι λέει νέα μελέτη;

ΠΟΕΔΗΝ: Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο-Το προσωπικό μειώνεται και οι κενές θέσεις αγγίζουν τις 20.000

Τέλη κυκλοφορίας: Καταφθάνουν ειδοποιητήρια για όσους δεν τα πλήρωσαν το 2020 ενόψει παραγραφής – Πότε θα επιβληθούν πρόστι...

Λογαριασμοί ρεύματος Σεπτεμβρίου: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ανά πάροχο – Τι σας συμφέρει περισσότερο

Τι σημαίνει η φράση «χάριτι θεία» και από πού προέρχεται

Το θεώρημα των πιθανοτήτων απέκτησε κβαντική αναβάθμιση έπειτα από 250 χρόνια
περισσότερα
13:01 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Καλλιθέα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο – Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας νοσηλεύεται από χθες (01/09), ο διασώστης...
12:55 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Tροχαίο με εγκατάλειψη στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Νεκρός ο οδηγός της

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (2/9) το πρωί στην Πάτρα, όπου ένα αυτοκίνητ...
12:45 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Στα λευκά «ντύθηκε» ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία του 18χρο...
11:58 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης και η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

Μέσω του gov.gr οι πολίτες μπορούν πλέον να εκκινούν τη διαδικασία για την επέκταση της άδειας...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix