ΠΑΣΟΚ: «6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε» – LIVE η συνέντευξη Τύπου Enikos Newsroom 12:18, Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025 πολιτική Παρακολουθήστε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για τα 6 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ. Δείτε το βίντεο: ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Μοιράσου το: Μυστήριο με τον θάνατο 22χρονου στην Κόρινθο: Βρέθηκε με τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι μέσα στο σπίτι του Eurobasket 2025: Για το 4/4 η Εθνική Ομάδα απέναντι στη Βοσνία – Η ώρα του αγώνα Τηλεθέαση (1/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 47 λεπτά πριν Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε 1.036 ΑΦΜ καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ – Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία 11 λεπτά πριν Τραγωδία στην Κατερίνη: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός ένας 61χρονος 54 λεπτά πριν Επί ποδός η Ευρώπη για τις στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας – Η Γαλλία έδωσε εντολή τα νοσοκομεία να ετοιμαστούν για πόλεμο έως το 2026 6 λεπτά πριν Καλλιθέα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο – Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του 1 ώρα πριν Nestle: Απολύθηκε ο CEO μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του – Είχε σχέση με υπάλληλο 4 ώρες πριν Έστειλε τα χαρτιά του διαζυγίου στη δουλειά της γυναίκας του – «Είχε σχέση με συνάδελφό της, δεν με πειράζει αν την ταπείνωσα» 3 ώρες πριν Τα 4 ζώδια που θα νιώσουν επιτέλους ότι ανακτούν τον έλεγχο της ζωής τους – «Το κλειδί είναι η ισορροπία» 2 ώρες πριν Μήπως η ζωή στη Γη δημιουργήθηκε από εξωγήινους; Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη για να έχει προκύψει τυχαία 1 ώρα πριν Απώλεια βάρους: Ειδικός μοιράζεται τις 5 πρωινές συνήθειες για να ενεργοποιήσετε τον μεταβολισμό σας – «Ενυδατωθείτε πριν πιείτε καφέ» 3 λεπτά πριν Φεστιβάλ Βενετίας: Παρατεταμένο χειροκρότημα και συγκίνηση για την ταινία «The Smashing Machine» – Βάζει πλώρη για τα Όσκαρ 6 λεπτά πριν Καλλιθέα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο – Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του 11 λεπτά πριν Τραγωδία στην Κατερίνη: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός ένας 61χρονος 12 λεπτά πριν Tροχαίο με εγκατάλειψη στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Νεκρός ο οδηγός της 15 λεπτά πριν Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάπτισαν τον γιο τους στη Μύκονο ENIKOS NETWORK Μπορεί το μήκος του αντίχειρα σας να δείξει πόσο μεγάλος είναι ο εγκέφαλος σας; Τι λέει νέα μελέτη; ΠΟΕΔΗΝ: Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο-Το προσωπικό μειώνεται και οι κενές θέσεις αγγίζουν τις 20.000 Τέλη κυκλοφορίας: Καταφθάνουν ειδοποιητήρια για όσους δεν τα πλήρωσαν το 2020 ενόψει παραγραφής – Πότε θα επιβληθούν πρόστι... Λογαριασμοί ρεύματος Σεπτεμβρίου: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ανά πάροχο – Τι σας συμφέρει περισσότερο Τι σημαίνει η φράση «χάριτι θεία» και από πού προέρχεται Το θεώρημα των πιθανοτήτων απέκτησε κβαντική αναβάθμιση έπειτα από 250 χρόνια περισσότερα 12:20 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025 Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε 1.036 ΑΦΜ καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ – Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία Τις πρώτες ανακοινώσεις για την έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε από τ... 12:07 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Απευθείας οι δηλώσεις από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την αστυνο... 11:45 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025 ΣΥΡΙΖΑ: Σε τι αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ; «Σε τι αποσκοπεί η κυβέρνηση με το ακαταδίωκτο για την προσωρινή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ;» αναρωτ... 11:13 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025 Κομισιόν σε Αυτιά: Επιπλέον 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ευρώπη Την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυροσβεστικού στόλου με ακόμη 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα με πό... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3 λεπτά πριν Φεστιβάλ Βενετίας: Παρατεταμένο χειροκρότημα και... 6 λεπτά πριν Καλλιθέα: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 47χρονος διασώστης του... 11 λεπτά πριν Τραγωδία στην Κατερίνη: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο... 12 λεπτά πριν Tροχαίο με εγκατάλειψη στην Πάτρα: Αυτοκίνητο... 15 λεπτά πριν Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάπτισαν τον... 21 λεπτά πριν Βόλος: Θρήνος στην κηδεία του 18χρονου που πέθανε από... 26 λεπτά πριν Σταμάτης Γονίδης: Αυτή θα είναι η μοναδική εμφάνιση... 35 λεπτά πριν Υπουργείο Εργασίας: Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση... 42 λεπτά πριν Γιατί ρε πατέρα: Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές μέσα από... Τέλη κυκλοφορίας: Καταφθάνουν ειδοποιητήρια για όσους δεν τα πλήρωσαν το 2020 ενόψει παραγραφής – Πότε θα επιβληθούν πρόστιμα Λογαριασμοί ρεύματος Σεπτεμβρίου: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ανά πάροχο – Τι σας συμφέρει περισσότερο Χρυσός: Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών Τιμολόγια ρεύματος: Πόσο μειώθηκε το κόστος για τα νοικοκυριά τον Σεπτέμβριο – Τι ανακοίνωσαν οι πάροχοι Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή» MUST READ Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm» Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix